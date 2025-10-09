закрыть
В самой сухой пустыне в мире расцвели цветы

  • 9.10.2025, 13:05
В самой сухой пустыне в мире расцвели цветы

Фотофакт.

В самой сухой пустыне мира — чилийской Атакаме — расцвели цветы. Об этом пишет Reuters.

В южном полушарии период с сентября по ноябрь является весенним, поэтому появление растительности в этом засушливом месте связывают со сменой сезона. Однако, даже в такое время цветение в Атакаме является редким явлением и встречается раз в несколько лет и происходит в случае, если в пустыне выпадает дождь, как и произошло в этом году.

Биологи из Университета Андреса Белло в Чили обратили внимание на растение с фиолетовыми цветами, которое проявляет устойчивость к суровому климату пустыни и покрыло ее поверхность цветущим ковром в конце сентября и начале октября. Они предполагают, что генетический код этого цветка, который местные называют «копытом гуанако» (гуанако — млекопитающее, похожее на ламу), может содержать в себе ключ к выведению засухоустойчивых культур, которые будут востребованы в условиях глобального потепления. Сейчас ученые проверяют эту гипотезу.

В июне 2025 года Атакама впервые за несколько десятилетий покрылась снегом. Ученые считают одной из причин череды таких необычных явлений изменение климата.

