11 ноября 2025, вторник, 16:28
В Беларусь идет арктический фронт

  • 11.11.2025, 16:08
  • 1,416
Со снегом и гололедицей.

К концу недели в Беларуси заметно похолодает. По данным Белгидромета, уже в пятницу, 14 ноября, страну накроют дожди и порывистый ветер. Осадки пройдут на большей части территории, а ветер местами усилится до 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах от +1 до +8°C, днём – от +5°C на северо-востоке до +13°C на юго-западе.

В субботу и воскресенье, 15-16 ноября, Беларусь окажется под влиянием арктических воздушных масс, поступающих с севера. По словам синоптиков, которые передало информагентство БелТА, температура будет на 1-4°C ниже климатической нормы для второй декады ноября (в среднем от +0,4 до +3,5°C). Атмосферные фронты принесут переход дождей в мокрый снег и снег, а на фоне отрицательных температур на дорогах возможна гололедица.

В ночь на субботу осадки ожидаются почти повсеместно, днём – лишь местами. Преобладающие формы – дождь и мокрый снег. Температура ночью – от -4°C на севере до +4°C на юге, днём – от -2°C до +5°C. Водителям стоит быть осторожными – на отдельных участках дорог также возможна гололедица.

По данным Белгидромета, в ночь на воскресенье осадки возможны на севере страны, днём – местами по Беларуси. Преобладать будет снег и мокрый снег. Температура ночью – от 0 до -7°C, местами понизится до -9°C. Днём – от -3°C до +3°C. Гололёдные участки сохранятся и в воскресенье.

