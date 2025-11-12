закрыть
12 ноября 2025, среда, 12:50
29-летний футболист встал перед Мадонной на одно колено

  • 12.11.2025, 12:23
  • 1,196
29-летний футболист встал перед Мадонной на одно колено

Звездная пара эффектно прокомментировала слухи о помолвке.

В начале ноября появилась новость о том, что 67-летняя Мадонна и 29-летний футболист Аким Моррис помолвлены. Инсайдеры утверждают, что пара якобы уже готовится к свадьбе - выбирает место для церемонии и обсуждает детали брачного контракта.

Сами влюбленные, которые начали встречаться в июле 2024 года, лишь сейчас решили прокомментировать слухи о предстоящем бракосочетании. И сделали это весьма эффектно, пишет «Главред».

На странице Мадонны в TikTok появилось видео, на котором Аким стоит перед ней на одном колене, и протягивает коробочку с кольцом. Удивленная поп-дива достает украшение, надевает его на безымянный палец, а затем показывает в камеру средний - кольцом оказался брелок с футбольным мячом. «Я сказала «Гол», - подписала видео Мадонна.

@madonna #whereismyhusband ♬ WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE

Впрочем, загадка остается - является ли ролик опровержением слухов о ее помолвке с Акимом Моррисом, или же попыткой отвлечь всех от их личной жизни.

