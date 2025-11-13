В Германии увеличат армию
- 13.11.2025, 22:19
Добровольцам будут платить 2600 евро в месяц.
Власти Германии согласовали новый план военной службы в рамках подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
План разработан при участии правящих партий — ХДС/ХСС и СДПГ, которые договорились о шагах по увеличению численности вооруженных сил страны.
Новая модель предусматривает, что военная служба останется добровольной, однако правительство получит инструменты для учета пригодных к службе юношей.
«Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, и наша обороноспособность должна быть бесспорной», - отметил представитель немецкого правительства, комментируя принятый план.
Основные положения программы:
все 18-летние юноши будут заполнять анкету о пригодности и готовности служить;
женщины смогут делать это добровольно;
мужчины, родившиеся после 1 января 2008 года, будут проходить обязательное медицинское обследование;
военная служба останется добровольной, но парламент может ввести призыв в случае нехватки добровольцев;
правительство предлагает ежемесячную зарплату €2600;
после года службы добровольцы получат субсидию на водительские права.
Согласно плану, правительство Германии стремится увеличить численность армии с нынешних 182 000 до 270 000 военных.
Этот шаг является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил, которая включает повышение оборонных расходов и развитие мобилизационных ресурсов страны.