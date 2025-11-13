В Германии увеличат армию 13.11.2025, 22:19

Добровольцам будут платить 2600 евро в месяц.

Власти Германии согласовали новый план военной службы в рамках подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

План разработан при участии правящих партий — ХДС/ХСС и СДПГ, которые договорились о шагах по увеличению численности вооруженных сил страны.

Новая модель предусматривает, что военная служба останется добровольной, однако правительство получит инструменты для учета пригодных к службе юношей.

«Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, и наша обороноспособность должна быть бесспорной», - отметил представитель немецкого правительства, комментируя принятый план.

Основные положения программы:

все 18-летние юноши будут заполнять анкету о пригодности и готовности служить;

женщины смогут делать это добровольно;

мужчины, родившиеся после 1 января 2008 года, будут проходить обязательное медицинское обследование;

военная служба останется добровольной, но парламент может ввести призыв в случае нехватки добровольцев;

правительство предлагает ежемесячную зарплату €2600;

после года службы добровольцы получат субсидию на водительские права.

Согласно плану, правительство Германии стремится увеличить численность армии с нынешних 182 000 до 270 000 военных.

Этот шаг является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил, которая включает повышение оборонных расходов и развитие мобилизационных ресурсов страны.

