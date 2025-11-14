Генерал-майор СБУ: Путин уже не остановится 2 14.11.2025, 12:45

Как Европе подготовиться к войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к большой войне в Европе уже к 2029–2030 годам.

Что именно сегодня накапливает и готовит российская армия для возможного удара по странам ЕС? Насколько реальна такая перспектива? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в отставке Виктором Ягуном:

— Россия накапливает опыт, которого нет в Европе. Во-вторых, она накапливает кадры, которые получили боевой опыт в Украине.

Есть тенденция к тому, что часть тех, кто получил этот опыт, не попадает в Украину, они не идут в «мясные» штурмы, а действительно накапливаются в инструкторских подразделениях, чтобы этот опыт обработать, как-то систематизировать и передать новому поколению, которое они выращивают. А Россия очень активно выращивает новое поколение бойцов, начиная со школы и заканчивая высшими учебными заведениями. То есть новое поколение, которое может прийти буквально за 3-4-5 лет, оно уже готовится.

Их готовят со школы работать с беспилотниками, их готовят к тактическим действиям. Вот эти все «юнармии», это не просто так. Если масштабировать, то через 4-5 лет у них может быть армия до 300-400 тысяч, которую они могут буквально за считанные дни собрать и мобилизовать.

Причем это сейчас дети, которым по 16 лет, но они четко понимают, что такое «родина, призвание, отечество», какие-то моменты, связанные с патриотизмом, которые просто промывают мозги.

— Какие слабые места в обороне Европы Путин может использовать?

— Разобщенность и неготовность к войне. Неготовность — это буквальная фраза. Если перед тобой будет стоять враг, готов ли ты в него стрелять? Я хочу сказать, что это очень большая проблема, потому что в первые дни войны, которая началась в 2014-м году, в Украине, в ВСУ были ситуации, когда какие-то бандформирования могли разоружить целую роту солдат, батальон. Про полк не говорю, но до батальона они могли спокойно зайти, забрать оружие. И никто и слова не мог сказать, потому что никто не был готов стрелять. Стрелять в людей, которые появились перед тобой. Поэтому если Европа хочет, чтобы этого ступора не было, то им уже надо принимать участие в боевых действиях в Украине, чтобы они хотя бы почувствовали, что такое современная война.

Либо приглашать украинских военных, которые уже не могут воевать, но могут передавать опыт, чтобы реально почувствовать в беседе один на один, что такое война и какой она может быть. Это самое главное. Считаю, что это очень нужно. По крайней мере, некоторые представители стран Балтии уже это поняли и активно делают на неформальном уровне.

А остальное в странах Европы идет по плану, но очень медленно. Сейчас создается разведсообщество. Понятно, что надо не просто обмениваться информацией, надо быть в курсе всего.

— Чем можно остановить Кремль сейчас, чтобы не допустить большой войны в Европе?

— Надо понять, что если вы не хотите воевать, то помогайте Украине. Если не можете солдатами, то помогайте в других сферах.

Понятное дело, что Украина не ждет солдат. Сегодня мы выходим из положения, заключая контракты с иностранцами, из Латинской Америкой, например. Это уже не секрет, целые подразделения из колумбийцев, они хотят воевать. Но они хотят воевать не просто для того, чтобы получить опыт, а чтобы заработать денег. ВСУ им не платим больше, чем своим солдатам, но их устраивает та заработная плата, которую они получают. Поэтому надо как-то принять решение и действительно часть финансов направить на эти подразделения. Все делать для того, чтобы Украина победила, а не проиграла. Потому что если она проиграет, тогда война станет реальностью намного быстрее, чем 2030-й год. То, что Путин не остановится, это уже и так понятно.

