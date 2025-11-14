Стало известно, что сейчас на самом деле происходит в Покровске 14.11.2025, 20:25

Россияне пытаются прорываться в многоэтажки в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Генерал рассказал, что он провел рабочее совещание с командирами подразделений, которые ведут бои на Покровском и Очеретинском направлениях, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

«Заслушал доклады по оперативной обстановке в полосах ответственности. Противник не оставляет попыток прорваться в жилую застройку, многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля. В связи с этим наработали комплекс мер по противодействию планам врага», - отметил Сырский.

Он уточнил, что сейчас больше всего внимания уделяется вопросам логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействию вражеским FPV-дронам, разведывательным дронам, артиллерии и минометам.

Он вместе с командирами отработал дополнительные варианты действий при разных сценариях.

«Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижение. Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава», - отметил генерал.

