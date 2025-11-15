закрыть
15 ноября 2025
Турецкие моряки в восторге засняли на видео удар «Длинных Нептунов» по Новороссийску

  • 15.11.2025, 15:33
Турецкие моряки в восторге засняли на видео удар «Длинных Нептунов» по Новороссийску

Атака произвела на них впечатление.

Взрывы в Новороссийске после удара ВСУ 14 ноября уже отгремели, но видео атаки до сих пор гремит в Сети. Основной удар по порту и нефтяному терминалу был нанесен ракетами «Длинный Нептун», но также применялись и дроны.

Зрелищный комбинированный удар украинской армии по законным целям в России удалось заснять на видео турецким морякам, находившимся в тот момент на корабле возле причала.

Видео опубликовали в соцсети X.

На записи можно заметить огонь пулеметов, ведущийся по беспилотником, зарево пожаров в двух точках, периодически слышны взрывы. Один из БПЛА пролетел в непосредственной близости от судна и взорвался после попадания вражеских стрелков.

