Турецкие моряки в восторге засняли на видео удар «Длинных Нептунов» по Новороссийску 7 15.11.2025, 15:33

6,896

Атака произвела на них впечатление.

Взрывы в Новороссийске после удара ВСУ 14 ноября уже отгремели, но видео атаки до сих пор гремит в Сети. Основной удар по порту и нефтяному терминалу был нанесен ракетами «Длинный Нептун», но также применялись и дроны.

Зрелищный комбинированный удар украинской армии по законным целям в России удалось заснять на видео турецким морякам, находившимся в тот момент на корабле возле причала.

Видео опубликовали в соцсети X.

An intense video of the attack on the Novorossiysk filmed by one of the crew members of a foreign vessel that was in the port during the air raid. https://t.co/e0RlplA8ZE pic.twitter.com/E5w5g3MxoX — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 14, 2025

На записи можно заметить огонь пулеметов, ведущийся по беспилотником, зарево пожаров в двух точках, периодически слышны взрывы. Один из БПЛА пролетел в непосредственной близости от судна и взорвался после попадания вражеских стрелков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com