Турецкие моряки в восторге засняли на видео удар «Длинных Нептунов» по Новороссийску

Турецкие моряки в восторге засняли на видео удар «Длинных Нептунов» по Новороссийску7
- 15.11.2025, 15:33
Атака произвела на них впечатление.
Взрывы в Новороссийске после удара ВСУ 14 ноября уже отгремели, но видео атаки до сих пор гремит в Сети. Основной удар по порту и нефтяному терминалу был нанесен ракетами «Длинный Нептун», но также применялись и дроны.
Зрелищный комбинированный удар украинской армии по законным целям в России удалось заснять на видео турецким морякам, находившимся в тот момент на корабле возле причала.
Видео опубликовали в соцсети X.
An intense video of the attack on the Novorossiysk filmed by one of the crew members of a foreign vessel that was in the port during the air raid. https://t.co/e0RlplA8ZE pic.twitter.com/E5w5g3MxoX— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 14, 2025
На записи можно заметить огонь пулеметов, ведущийся по беспилотником, зарево пожаров в двух точках, периодически слышны взрывы. Один из БПЛА пролетел в непосредственной близости от судна и взорвался после попадания вражеских стрелков.