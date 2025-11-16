Евгений Афнагель: Мы видим растерянность и истерику Лукашенко 2 16.11.2025, 9:46

Евгений Афнагель

Фото: Белсат

Где взять деньги?

Как когда-то прекратил свое существование Советский Союз, так прекратит свое существование и режим Лукашенко. Это может произойти в ближайшие два-три года, заявил в интервью «Радыё Рацыя» бывший политзаключенный, принудительно депортированный в Литву, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из создателей молод ежного движения «Зубр» Евгений Афнагель:

— Давайте посмотрим на новости, которые мы получаем из Беларуси. С одной стороны, мы видим, что гайки закручены, что идут репрессии. Практически каждый день мы получаем информацию о новых арестах и судебных процессах, о новых политзаключ енных.

С другой стороны, мы также видим поведение властей. Мы видим их растерянность. Мы видим заявления Лукашенко о проблемах, о саботаже, о нехватке денег. Мы видим истерику, когда он нападает на чиновников, которые просто не знают, что делать в такой ситуации, потому что у них тоже нет ответа, где взять деньги, что делать дальше. Мы видим ситуацию, очень похожую на ту, что была в позднем Советском Союзе.

Внешне все казалось в порядке. Если бы любого человека в 1989 году спросили, сколько еще просуществует Советский Союз, он бы ответил: долго. Но не прошло и года, как начались волнения из-за резкого роста цен, произошли события в Тбилиси, Баку, Риге, Вильнюсе. За очень короткое время Советский Союз прекратил свое существование. То же самое может произойти и с белорусской диктатурой. Достаточно любого, даже не очень значимого события. Это может быть поражение России на украинском фронте, рост цен, невыплата зарплат на каком-нибудь заводе, конфликт внутри самой власти. Все это вполне вероятно.

Если система нестабильна, а она сейчас явно нестабильна — мы видим это по поведению Лукашенко, — она может рухнуть в любой момент. Мы должны быть к этому готовы, чтобы взять власть в Беларуси в свои руки.

— И как вы думаете, когда могут произойти эти судьбоносные события?

— Я бы сказал, что в ближайшие два-три года, может пять лет. Сейчас очень важный фактор — война в Украине. Мы видим, что украинцы нашли одну из болевых точек России и успешно по ней бьют. Они разрушают энергетическую систему, наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам. В этом году ударам подверглись около 20 НПЗ в европейской части России. В августе-октябре русские потеряли около 20% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Это может переломить ход войны. Таких болевых точек много. Нельзя забывать, что белорусские НПЗ также работают на российскую военную машину. Украина имеет моральное право повлиять на работу этих заводов.

Я вижу параллели с афганской войной. Да, русские в Украине контролируют оккупированную ими территорию, местами продвигаясь на десятки и сотни метров. Но в Афганистане советские войска контролировали 90% территории, все крупные города, но все равно были вынуждены покинуть страну.

Война — очень дорогое удовольствие. Российская экономика не сможет поддерживать ее в долгосрочной перспективе. Если украинцы выстоят, если найдут в себе силы сдержать наступление российских войск, если Запад увеличит поддержку Украины, расходы на оборону, то победа станет реальной в ближайшем будущем. Победа Украины — это конец России. Конец России — это конец диктатуры в Беларуси.

— Остались ли внутри Беларуси силы, способные взять ситуацию под контроль? Если произойдут перемены, стоит ли рассчитывать на тех, кто сейчас находится за рубежом?

— Все те, кто голосовал против Лукашенко, кто вышел на улицы, никуда не делись. Значительная часть из них уехала из страны, но значительная часть осталась.

Круг недовольных расширяется, ведь у каждого политзаключенного есть близкие. Сейчас в Беларуси, пожалуй, не осталось ни одной семьи, где бы родственник, друг или, например, коллега по работе не подвергся репрессиям.

После событий последних пяти лет ненависть к Лукашенко и неприятие его режима усилились. Более того, люди понимают, что даже та внешняя стабильность, которая существует сейчас, недолговечна. Все видят, что происходит вокруг, в обществе, на работе. Думаю, вопросов много, невзирая на пропаганду, и по поводу того, что происходит на украинско-российском фронте. Четыре года назад белорусы слышали победные заявления российских властей, к которым тогда присоединились и белорусские. Теперь же понятно, что война в худшем случае для Украины затянется, а в лучшем – закончится поражением России. То, что это повлияет на ситуацию в Беларуси, думаю, очевидно для всех.

Поэтому, с одной стороны, в Беларуси существует большое давление, большие репрессии, а с другой стороны, абсолютное большинство людей не принимают эту власть. В нужный момент это приведет к переменам.

