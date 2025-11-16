США подталкивают Белград к окончательному разрыву энергетических связей с Москвой 16.11.2025, 13:49

Фото: Marko Djurica/Reuters

Наступает конец влиянию РФ в Сербии.

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что Вашингтон впервые открыто и прямым текстом потребовал полного ухода российских структур из государственной нефтяной компании Naftna Industrija Srbije.

Это станет основанием для снятия санкций, введенных против NIS в начале 2025 года. Как заявила Джедович-Ханданович, американская позиция теперь сформулирована без двусмысленности.

«Администрация США впервые четко и недвусмысленно заявила, что хочет полной смены структуры собственности NIS и вывода российских активов из компании», — сообщила чиновница.

Сегодня крупнейшим владельцем NIS остается «Газпром нефть», которой принадлежит 44,85% акций.

Еще 11,3% контролирует «Газпром». Государство Сербия владеет 29,87%, остальной пакет распределен между миноритарными акционерами.

Фактически российские структуры занимают доминирующее положение, что многие годы обеспечивало Москве значительное влияние на политику Белграда.

Ситуация изменилась после того, как Вашингтон включил NIS в свой «черный список». С этого момента сербские власти оказались перед выбором: сохранить зависимость от Москвы или снять ограничения, устранив российское присутствие в энергетическом секторе.

По словам Джедович-Ханданович, российские акционеры уже выразили готовность передать контроль над компанией третьей стороне, чтобы избежать дальнейших последствий санкций.

В Белграде при этом не исключают вариант национализации NIS с компенсациями владельцам долей. Такой шаг станет самым крупным пересмотром энергетического партнерства между Сербией и Россией за последнее десятилетие.

Фактический выход РФ из NIS означает, что Москва потеряет один из своих ключевых инструментов влияния на сербскую политику.

Сербия, несмотря на многолетнюю зависимость от российских энергоресурсов, вынуждена переориентироваться на Запад, чтобы не оказаться под двойным давлением — экономическим и политическим.

Для Кремля же это станет еще одним геополитическим поражением: Белград, считавшийся одним из ближайших партнеров, может окончательно выйти из российской орбиты. Несмотря на осторожную риторику сербских чиновников, динамика событий показывает, что энергетический разрыв с Москвой практически неизбежен.

США дают понять, что путь к снятию санкций лежит через полное прекращение российского участия в NIS.

