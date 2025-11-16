закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пророссийский блогер из США попросил описать Путина одним словом: ВСУ ответили

10
  • 16.11.2025, 17:01
  • 5,926
Пророссийский блогер из США попросил описать Путина одним словом: ВСУ ответили

Ответ Сухопутных войск Украины стал наиболее популярным.

26‑летний блогер Джексон Хинкл, известный своими антисемитскими и пророссийскими взглядами, имеет в соцсети X 3,6 млн подписчиков.

В своих публикациях он иногда просит описать того или иного деятеля одним словом. На днях он попросил сделать то в отношении президента России Владимира Путина.

«Опишите Путина одним словом», — попросил Хинкл.

Он получил 5 тысяч ответов, большинство из них — оскорбления.

Ответ, который дал аккаунт Сухопутных войск Украины, собрал более тысячи лайков.

Там было написано — Target (цель).

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина