Лукашенко панически боится

Лукашенко панически боится7
- 17.11.2025, 8:49
- 7,334
Паранойя усиливается.
Недавно Лукашенко заявил, что нужно сохранить проводную связь в Беларуси. «Это точно на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор. В противном случае: ваш телефон лежит рядом — спецслужбы знают все, что у вас происходит. Включен, отключен — неважно», — рассказывал правитель 10 ноября.
На самом деле правитель боится не только прослушки. Лукашенко рассказывал, как глава Чечни Джохар Дудаев был ликвидирован после разговора по спутниковому телефону. Якобы ракета была направлена в место, где зафиксировали звонок.
Ранее Telegram-канал «Ник и Майк» писал, что после операции Моссада в сентябре 2024 года, когда Израиль подорвал сотни боевиков «Хезболлы» с помощью бомб, заложенных в пэйджеры, у Лукашенко усилился страх:
— В Минске усилилась паранойя не только в отношении мобильных устройств, но и стационарных телефонов.
Если мобильные устройства — это угроза с Запада, то стационарные — с Востока. Восточная угроза куда более реальная, кстати.