Трамп изменил позицию по файлам Эпштейна 17.11.2025, 10:09

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США призвал республиканцев проголосовать за их публикацию.

Президент США Дональд Трамп призвал своих коллег-республиканцев в Конгрессе проголосовать за публикацию файлов, связанных с покойным осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, сообщает CNN. Таким образом он отказался от своего прежнего сопротивления этому шагу. Республиканцы занимают большинство в Палате представителей — 219 мест против 214 у демократов.

В соцсети Truth Social Трамп написал:

«Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать. И пришло время отказаться от этой демократической мистификации, устроенной леворадикальными безумцами, чтобы отвлечь внимание от великого успеха Республиканской партии, включая нашу недавнюю победу над организованным демократами шатдауном».

Это произошло после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что, по его мнению, голосование по вопросу обнародования документов Министерства юстиции по делу Эпштейна должно помочь положить конец обвинениям Трампа в какой-либо связи с насилием Эпштейна над несовершеннолетними девочками и торговлей ими.

12 ноября демократы в Конгрессе США опубликовали часть электронной переписки Эпштейна. В письмах, датированных 2011 годом, он упоминал Дональда Трампа, используя выражение «собака, которая не лаяла» — намек на то, что Трамп мог знать о его деятельности.

