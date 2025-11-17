В России участились уличные акции протеста 1 17.11.2025, 11:24

3,630

Иллюстративное фото

Россияне устали от войны.

В России участились уличные акции протеста. На четвертый год войны в Россию вернулись уличные протесты. Поводы — самые разные. В нескольких городах музыканты стали играть песни «иноагентов» в поддержку петербургской группы «Стоптайм». Во Владивостоке, Новосибирске и на Камчатке люди вышли на акции против повышения утильсбора. Митинги против госмессенджера Max прошли в Воронеже, Омске, Новосибирске и Петропавловске-Камчатском. В Приморье бастуют из-за задержки зарплат, сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».

Пока Кремль рисует картину «стабильности» и уверяет, что страна сплочена, — социология показывает совсем другое: люди устали от войны, пацифистские настроения растут, молодежь массово уходит от «суверенного интернета», а в обществе копится агрессия — что отражается и в судебной статистике.

По сведениям Telegram-канала, все больше жителей России в знак протеста против политики властей читают книги писателей, объявленных в стране «иноагентами» и «террористами». Эту литературу выпускают издательства за рубежом, после чего ее доставляют в Россию «неподконтрольными властям способами», говорится в посте.

