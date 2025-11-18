закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал интересный тест на перцептивное мышление

1
  • 18.11.2025, 21:06
  • 4,590
В Сеть попал интересный тест на перцептивное мышление

Только два из 10 человек смогут справиться с ним за минуту.

Перцептивное мышление — это не просто внимательность. Это способность замечать детали, анализировать визуальные образы и мгновенно улавливать различия, закономерности и связи между ними.

Именно благодаря ему художники видят оттенки, которые для других «одинаковые», хирурги не ошибаются в миллиметрах, а следователи подмечают то, что ускользает от всех остальных, пишет «Вокруг света».

Этот тест проверит, насколько быстро и точно ваш мозг работает с визуальной информацией. Вам нужно внимательно рассмотреть изображение и справиться с заданием — это тренировка восприятия, а не просто проверка глазомера.

Итак, на изображении присутствует шесть отличий, сможете найти их все? У вас есть 1 минута, засекайте время!

Если справились быстро — ваш уровень перцептивного мышления выше среднего.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников