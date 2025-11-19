Появилось видео варварского удара россиян по многоэтажке в Тернополе

Появилось видео варварского удара россиян по многоэтажке в Тернополе6
- 19.11.2025, 17:44
Погибло минимум 25 человек.
В Сети появились кадры попадания российской ракеты по многоэтажке в украинском Тернополе.
Как отметил Osint-аналитик 3BM15 в Х, на видео видно, что на ракету не влияла ПВО, и она самостоятельно пикирует на цель.
В результате российской атаки на Тернополь погибли 25 человек, среди них — трое детей. Ранения получили 73 человека, среди них — 15 несовершеннолетних. Аварийно-спасательные работы до сих пор продолжаются.