Китай запретит серый экспорт своих машин в Россию

Пекин утвердил новые правила.

Едва россияне свыклись с мыслью о подорожании иномарок с двигателем от 160 л. с. из-за отмены с декабря льготного утилизационного сбора, как пришла новая напасть. Китай с нового года перекрывает лазейки для неофициальных поставок менее мощных машин, пишет The Mosow Times.

Министерство торговли Китая 14 ноября уведомило, что вместе с другими ведомствами утвердило новые правила экспорта автомобилей с пробегом. Их цель – «строго контролировать экспорт новых машин под видом подержанных».

В такой схеме купленный в Китае автомобиль быстро перепродается на экспорт. Отправляются они в основном в Россию, где благодаря экономии на пошлинах и гарантиях продаются дешевле, чем иномарки, официально ввезенные дистрибуторами. Этим занимаются тысячи продавцов, помогая производителям выполнять план продаж, возмущался председатель совета директоров Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь.

Новые правила должны покончить с этим. С 1 января 2026 г. автомобили, зарегистрированные в Китае менее чем за 6 месяцев до даты экспорта, можно будет вывезти из страны только с письменным подтверждением наличия программ гарантийного технического обслуживания в стране назначения. При этом на подтверждении должна стоять печать завода-изготовителя. Без такого документа экспортная лицензия выдаваться не будет.

Кроме того, документ вводит более строгие требования к оформлению экспортной лицензии – например, по обязательному указанию даты выпуска автомобиля, а также отменяет перенос экспортных лицензий на следующий год. Это значит, что тем, кто не успеет вывезти автомобиль из страны в этом году, в следующем придется заново оформлять на него лицензию.

Новые правила способны перекрыть весь независимый экспорт автомобилей из Китая в обход официальных дистрибуторов, объясняют менеджеры компаний, поставляющих автомобили в Россию. Практически все такие автомобили сейчас оформляются на физических лиц, что позволяет ввозить их с льготным утилизационным сбором – 3,4 тыс. рублей за автомобиль в возрасте до трех лет и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше. Минимальный размер коммерческого сбора, который платят официальные импортеры-юрлица, сейчас превышает 667 тыс. рублей (за автомобили с двигателем от 1 до 2 л).

Независимый импорт автомобилей всех возрастов из Китая в Россию этом году резко вырос, причем ввозились в основном свежие автомобили, в возрасте до пяти лет, и не только китайских брендов, но и международных – таких как BMW, Toyota, Volkswagen, рассказывал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По данным «Автостата», за 10 месяцев из Китая было импортировано 210 тыс. новых автомобилей (такими таможня считает машины в возрасте до 3 лет). И около трети из них ввезли физлица. В начале года их доля в ввозе составляла около 12%, но затем начала быстро расти и в октябре достигла 50%. Недобросовестные импортеры нашли лазейку в виде ввоза на физлиц, позволяющую им экономить на налогах и сборах, возмущался Минпромторг.

С 1 декабря Россия перекроет ее для мощных автомобилей. При ввозе иномарок с двигателями от 160 л. с. физлицам придется платить коммерческий утильсбор, который вдобавок еще и увеличится за счет коэффициента по мощности. В результате минимальный платеж за такую машину превысит 800 тыс. руб.

Китайцы наносят российским покупателям удар с другой стороны. «Они, судя по всему, делают невозможным «дешевый» импорт автомобилей до 160 л. с.», – рассуждает владелец компании по торговле иномарками. По его оценкам, в этом году из Китая альтернативным импортом ввозились в основном мощные автомобили, а автомобилей с двигателями до 160 л. с. до 5000 штук в месяц, но после повышения утильсбора независимые импортеры сразу переключились бы на малолитражки.

В Китае есть из чего выбрать — например, там на совместных предприятиях производятся Volkswagen Jetta и Toyota Corolla, которые, по данным «Автостата», в этом году лидируют по объему ввоза физлицами среди леворульных иномарок с двигателями до 160 л. с. Если Китай утвердит новые правила экспорта, то такой возможности для маневра не будет, отмечает торговец иномарками: «Так что придется россиянам идти или за Lada или к китайским «официалам» и переплачивать им как минимум около 1 млн рублей».

Правда, к 19 ноября уведомление пропало с сайта китайского Минторга — теперь открывается только его копия, сохраненная поисковыми ресурсами. Это может значить, что документ отозван для доработки, рассуждает сотрудник компании-дистрибутора крупного китайского автоконцерна. Он не сомневается, что условия экспорта автомобилей из Китая в ближайшее время ужесточатся: вокруг «нулевого километра» большой скандал, и китайские власти объявляли о намерении сделать это, чтобы поддержать свои автоконцерны и их официальных дистрибуторов.

