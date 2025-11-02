Что принимают ломбарды в Беларуси 2.11.2025, 21:14

Не только драгоценности.

В современные ломбарды можно приносить не только драгоценные металлы. Какие вещи примут у клиента, а какие нет, зависит от специализации точки.

Как устроена работа ломбардов в Минске, узнал портал Myfin.

Что можно сдать в ломбард

Если на площадках по продаже б/у вещей можно ждать покупателя неделями, то здесь деньги выдают сразу. Правда, цену устанавливает не клиент, а оценщик исходя из состояния предмета и рыночных реалий.

Сегодня встречается несколько видов ломбардов:

ювелирные – принимают украшения из драгоценных металлов, изделия с камнями, столовое серебро

технические – можно сдать телефоны, ноутбуки, планшеты, наушники, часы, фотоаппараты, игровые приставки

ломбарды антиквариата – охотятся на коллекционные предметы, старинные картины, редкие вещи

автоломбарды – принимают автомобили, мотоциклы, квадроциклы, лодочные моторы.

Но есть и универсальные ломбарды, где принимают практически все, что можно проверить на месте: бытовую технику, электроинструменты, велосипеды, музыкальные инструменты и даже шины и диски.

Принцип один – чтобы техника влезла в помещение.

От чего зависит сумма

Скупочные цены на драгметаллы регулируются Минфином, а прайс-лист находится в отделениях ломбардов и размещен на сайте ведомства. Ломбарды не дают все 100% оценочной стоимости изделия – клиент получит на руки 80%.

Остальная сумма остается ломбарду в качестве вознаграждения в случае невыкупа залога. Если же человек уже не раз выкупал вещи, то ему доверяют и предлагают сумму по максимуму.

Для техники работает другая схема. Оценщик проверяет исправность, внешний вид, наличие документов и комплектацию. Если набор полный – цена будет выше. В итоге клиент может получить от 50 до 80% рыночной стоимости сдаваемого товара.

В ломбарде могут отталкиваться от стоимости, за которую на рынке отдают подержанные вещи.

Стандартный срок займа в ломбарде – до 30 дней. При необходимости его можно продлить еще на такой же период. Это называется льготным сроком: вещь продолжает храниться в ломбарде, но, помимо процентов за пользование деньгами, начисляются и пени.

Если клиент решит выкупить залог после окончания льготного периода, ему придется оплатить не только проценты, но и начисленные пени.

Что происходит с невыкупленными вещами

Если клиент не возвращает долг, ломбард не может просто выставить вещь на продажу. Все невыкупленные изделия из драгоценных металлов отправляются в Государственное хранилище ценностей.

Если ломбард совмещает работу с комиссионным магазином, то часть вещей реализуется на витрине по согласованной цене.

Здесь можно получить деньги авансом и быть в расчете. Если хочется получить сумму побольше, то можно подождать, пока вещь продадут.

