Красный Крест получил тела трех израильских заложников 2.11.2025, 22:41

Они находятся на пути к войскам Армии обороны Израиля в секторе Газа.

ХАМАС передал Красному Кресту три гроба с погибшими израильскими заложниками, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Они находятся на пути к войскам Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Палестинское радикальное движение возвращает Израилю останки погибших в плену заложников по соглашению между Израилем и ХАМАСом, которое стороны достигли 10 октября.

До этого ХАМАС освободил последних оставшихся в живых 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. В обмен Израиль освободил 250 палестинских заключенных, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки, и 1718 арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

