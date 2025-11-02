закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Красный Крест получил тела трех израильских заложников

  • 2.11.2025, 22:41
Красный Крест получил тела трех израильских заложников

Они находятся на пути к войскам Армии обороны Израиля в секторе Газа.

ХАМАС передал Красному Кресту три гроба с погибшими израильскими заложниками, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Они находятся на пути к войскам Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Палестинское радикальное движение возвращает Израилю останки погибших в плену заложников по соглашению между Израилем и ХАМАСом, которое стороны достигли 10 октября.

До этого ХАМАС освободил последних оставшихся в живых 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. В обмен Израиль освободил 250 палестинских заключенных, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки, и 1718 арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников