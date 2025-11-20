закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:32
ВСУ «выключили» свет в Курской области

3
  • 20.11.2025, 9:57
  • 3,890
ВСУ «выключили» свет в Курской области

БПЛА ударили по подстанциям.

Три района Курской области России остались без электричества после атаки беспилотников по подстанциям. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам. Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий», — написал Хинштейн в Telegram.

По подсчетам «Новой газеты Европа» в январе-октябре 2025 года на российских энергетических объектах произошло 4189 случаев отключения электричества по разным причинам. Причиной каждой десятой аварии, отмечало издание, были удары украинских дронов.

