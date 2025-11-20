закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске на фасаде ТРЦ «Prizma» появились 3D-монстры

  • 20.11.2025, 16:46
  • 3,500
В Минске на фасаде ТРЦ «Prizma» появились 3D-монстры

Торговый центр запустил зрелищные вечерние шоу.

Вечерами на фасаде торгового центра Prizma происходит красота. На внешнем 3D-экране решили транслировать трехмерные ролики. Выглядит это и правда эффектно: робот, динозавр и другие персонажи будто хотят вырваться наружу, пишет Onlíner.

Гигантский 3D-экран установили здесь полтора года назад. При длине 24 метра и высоте 9,6 метра он считается одним из самых крупных в стране. В течение года экран использовали для демонстрации презентационных роликов. Теперь минчанам решили показать что-то новенькое и зрелищное.

— Так как 3D-экран уникален, он стал своего рода местом для демонстрации возможностей новых технологий. И мы готовы на партнерских условиях предоставлять место для белорусских разработчиков трехмерных роликов. Лишь бы они были интересными и по-настоящему впечатляли зрителей. Показы сделали вечерними, так как с заходом солнца это смотрится наиболее эффектно, — объясняют в ТРЦ Prizma.

Показы проходят в беззвучном режиме без выходных с 18:00 до 20:00. В репертуаре — около 10 красочных роликов с эффектом 3D-погружения. Сюжеты напоминают сценарии блокбастеров: пришелец прилетает на Землю, динозавр гонится за вертолетом, робот дружелюбно машет рукой.

Организаторы советуют занимать стоячие места у перекрестка с Партизанским проспектом — по другую сторону трамвайных путей. С этой точки трехмерные эффекты видны лучше всего. Репертуар планируют расширять и менять.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип