Белорус уже вошел в четверку лучших в мире по быстрым шахматам 22.11.2025, 17:33

Денису Лазавику предстоит помериться силами с Магнусом Карлсеном.

Шахматист из Минска Денис Лазавик вышел в полуфинал Speed Chess Championship 2025 — своеобразного финала Кубка мира по быстрым шахматам, пишет smartpress.by.

В 1/8 финала соревнований белорус более месяца назад одолел представителя Индии Арджуна Эригайси — 12:9. В четвертьфинале турнира Лазавику выпало соперничать с американцем Хансом Нимманом. Победа также осталась за гроссмейстером из Беларуси — 15,5:9,5.

Первые два этапа проходили в дистанционном онлайн-формате. Полуфинал и финал состоятся уже очно - 7-8 февраля в Лондоне. Лазавик сыграет с одним из сильнейших шахматистов мира Магнусом Карлсеном. В другом полуфинале сойдутся американец Хикару Накамура и француз Алиреза Фирузджа.

