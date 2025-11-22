В США судья выступал на заседаниях в парике Элвиса Пресли 22.11.2025, 21:42

По его собственному признанию, он лишь хотел «добавить немного юмора».

Нередко эксцентричность играет на руку публичным людям, но порой из-за нее же они могут лишиться работы. Скажем, американского судью Мэтью Торнхилла отстранили от должности на полгода: мужчина включал в зале суда музыку и надевал парик, стилизованный под знаменитую прическу Элвиса, пишет «Нож».

Судья работал в пригороде Сент-Луиса, где разбирался в делах из области семейного права. Сообщается, что во время заседаний, проходивших в Хэллоуин, Торнхилл пародировал «короля рок-н-ролла» и предлагал людям выбрать трек, знаменующий начало судебный прений. Иногда Торнхилл также входил в зал суда под любимые композиции.

Почему Мэтью Торнхилл превращал заседания в перформанс? По его собственному признанию, он лишь хотел «добавить немного юмора, когда это могло бы помочь участникам процесса расслабиться».

Мэтью сообщил: «Теперь я понимаю, что это могло повлиять на целостность и торжественность судебного разбирательства».

Неизвестно, кто именно подал жалобу на эксцентричного судью. Однако в итоге это привело к дисциплинарному взысканию. Комиссия по выходу на пенсию, увольнению и дисциплинарным взысканиям попутно обвинила Торнхилла в том, что он рассуждал о политике с судейской скамьи. Сейчас мужчина временно отстранен от должности без сохранения заработной платы. После Торнхилл сможет проработать судьей еще 18 месяцев.

