Российский экономист рассказал, что скрывает Путин

Экономика РФ в полушаге от рецессии.

Российский экономист Олег Сухарев сделал откровенное признание в прямом эфире пропагандистского радио «Комсомольская правда». Он предупредил россиян, что экономика страны в полушаге от рецессии, пишет «Диалог».

«Ситуация в экономике нехорошая. И ее скрывают почему-то… Видимо, чтобы не расшевеливать население, не привести к апатии. Политико-психологические мотивы присутствуют», — объяснил Сухарев.

Он привел конкретные цифры из официальных сводок: за год отдельные отрасли потеряли от 10 до 20 процентов производства. Особенно тяжело приходится металлургии, сельскохозяйственному и общему машиностроению.

«Мы имеем даже минус в сентябре 2025 года в сравнении с сентябрем 2024-го, причем минус ощутимый: минус 10, 15, а по отдельным отраслям минус 20% даже», — подчеркнул эксперт.

Он предупредил, что в 2026 году ситуация усугубится.

«В 2026-м будет полная рецессия! Бюджет уже ничего вытянуть не может», — предупредил Сухарев.

