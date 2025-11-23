Российский экономист рассказал, что скрывает Путин

Российский экономист рассказал, что скрывает Путин3
Экономика РФ в полушаге от рецессии.
Российский экономист Олег Сухарев сделал откровенное признание в прямом эфире пропагандистского радио «Комсомольская правда». Он предупредил россиян, что экономика страны в полушаге от рецессии, пишет «Диалог».
«Ситуация в экономике нехорошая. И ее скрывают почему-то… Видимо, чтобы не расшевеливать население, не привести к апатии. Политико-психологические мотивы присутствуют», — объяснил Сухарев.
Он привел конкретные цифры из официальных сводок: за год отдельные отрасли потеряли от 10 до 20 процентов производства. Особенно тяжело приходится металлургии, сельскохозяйственному и общему машиностроению.
«Мы имеем даже минус в сентябре 2025 года в сравнении с сентябрем 2024-го, причем минус ощутимый: минус 10, 15, а по отдельным отраслям минус 20% даже», — подчеркнул эксперт.
Он предупредил, что в 2026 году ситуация усугубится.
«В 2026-м будет полная рецессия! Бюджет уже ничего вытянуть не может», — предупредил Сухарев.