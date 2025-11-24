Названа популярная специя, которая эффективно помогает похудеть 24.11.2025, 9:02

1,570

Специя одновременно защищает сердце.

Nigella sativa (черный тмин) наиболее известен как ароматная специя, но он также издавна используется в традиционной медицине Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Целители веками применяли в своих рецептах эти семена, считая, что они поддерживают здоровье людей благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Японские ученые из Университета Метрополитен в Осаке доказали, что биологически активные соединения, содержащиеся в растении, могут в самом деле оказывать сильное позитивное влияние на организм человека.

Ожирение — это глобальная проблема здравоохранения, связанная с нарушениями обмена веществ, такими как резистентность к инсулину, дислипидемия и сердечно-сосудистые заболевания. Процесс адипогенеза играет ключевую роль в развитии ожирения и связанных с ним осложнений. Как доказали в ходе работы «Семена черного тмина (Nigella sativa) оказывают антиадипогенное действие на клеточную модель 3T3-L1 и снижают уровень липидов у людей» японские ученые, семена черного тмина (Nigella sativa) с помощью своего антиадипогенного и гиполипидемического действия помогают бороться с этим распространенным заболеванием.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Food Science & Nutrition, семена черного тмина и масло из них богаты биологически активными соединениями, такими как алкалоиды, флавоноиды и эфирные масла, что обусловливает их широкий фармакологический потенциал. Благодаря разнообразным физико-химическим свойствам они ценятся как в пищевой промышленности, так и в медицине. Исследования на клеточных культурах и животных и ранее демонстрировали терапевтический эффект черного тмина и его активного компонента тимохинона (ТХ), в том числе противомикробное, противовоспалительное, антиоксидантное, противодиабетическое, антигипертензивное, противоопухолевое, иммуномодулирующее действие.

В ходе нового исследования было изучено влияние семян черного тмина на уровень холестерина в крови человека. Ученые провели ряд экспериментов и клинических испытаний. В ходе практический части работы взрослые люди ежедневно в течение восьми недель употребляли 5 г порошка (примерно столовую ложку) из семян черного тмина. Участники были отобраны из числа пациентов с пограничным и высоким уровнем холестерина, но не принимавшие лекарства. После этого ученые изучили образцы крови и клеток испытуемых.

Исследование показало, что употребление порошка из семян тмина или масла из них может значительно улучшить липидный профиль. Они помогают снизить уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, «плохой» холестерин») и триглицеридов, одновременно повышая уровень холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности, «хороший» холестерин). Эти эффекты особенно полезны для людей с гиперхолестеринемией или другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В очередной раз было доказано, что богатый фитохимический состав семян черного тмина обусловливает их разнообразные фармакологические свойства, в том числе антиоксидантные, противовоспалительные и антиадипогенные. В частности, высокое общее содержание фенолов (35,475 ± 0,065 мг ГАЭ/г сухой массы) и общее содержание флавоноидов (39,51 ± 0,071 мг КЭ/г сухой массы) подчеркивает его сильный антиоксидантный потенциал. Кроме того, в черном тмине содержатся 23 жирные кислоты, преимущественно метилэйкозатриеноат (69,29%), метил-11,14,17-эйкозатриеноат (25,2%) и метиллинолеат (4,05%).

Ученые делают вывод: употребление семян черного тмина напрямую связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением метаболического обмена (обмена веществ) в долгосрочной перспективе. «Это исследование убедительно доказывает, что семена черного тмина полезны в качестве функционального продукта для профилактики ожирения и заболеваний, связанных с образом жизни, — отметил один из авторов работы профессор Кодзима-Юаса. — Черный тмин действительно снижает уровень липидов в крови». По его мнению, семена черного тмина могут стать перспективным натуральным средством для лечения заболеваний, связанных с ожирением.

