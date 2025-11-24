Кыргызстан: задержаны сын и соратники экс-президента страны 2 24.11.2025, 10:21

Алмазбек Атамбаев

Стало известно, в чем их подозревают.

В Кыргызстане задержаны несколько местных политических деятелей и Кадырбек Атамбаев - сын бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает DW.

«Задержаны Кадырбек Атамбаев, бывший начальник службы госохраны Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Дамир Мусакеев, лидер политической партии социал-демократов Темирлан Султанбеков, экс-депутаты парламента Кыргызстана Шайлобек Атазов и Кубанычбек Кадыров», - говорится в опубликованном в воскресенье, 23 ноября, сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Кыргызстана.

Согласно заявлению МВД, все пятеро задержанных планировали «после подведения итогов выборов в парламент республики инициировать серию митингов, стремясь создать видимость массового недовольства». В частности, по версии ведомства, задержанные собирались выдвинуть «антиконституционные требования» и предпринять «попытки захвата административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы». Силовое сопровождение этих действий должны были обеспечить «криминальные элементы», утверждают в МВД.

«В ходе обысков изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, документы о финансировании, планы действий, наркотические средства, а также денежные средства в размере 150 тысяч долларов», - написала пресс-служба ведомства в Бишкеке. Задержанным предъявлены обвинения по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков» УК страны.

Досрочные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 30 ноября. Они были запланированы на ноябрь 2026 года, однако 25 сентября депутаты добровольно сложили свои полномочия.

Несколькими часами после задержания Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил запрос следствия и вынес решение об аресте Темирлана Султанбекова до 17 января. Вместе с ним в СИЗО отправят Эрмека Эрматова и Урмата Аскарбекова, задержанных ранее, передает издание 24.KG.

Как отмечается, что в тот же суд также доставили других задержанных - Кадырбека Атамбаева, Дамира Мусакеева, Шайлообека Атазова и Кубанычбека Кадырова. Следствие ходатайствует об их аресте тоже, пишет местное СМИ.

На допрос в МИД Кыргызстана 22 ноября были вызваны жена и сын экс-президента Атамбаева. В тот же день правоохранительные органы страны провели обыски в рамках дела о массовых беспорядках. По данным местных СМИ, задержан и бывший руководитель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймык Жапыкеев.

Обыски прошли и у бывших депутатов парламента Кубанычбека Кадырова и Шайлообека Атазова. Дочь бывшего главы государства Алия Шагиева описала происходящее как «политическое преследование, нарушение прав человека, нарушение свободы слова».

В середине сентября суд в Бишкеке приговорил к 5 годам лишения свободы двух бывших сотрудников независимого информационного портала «Клооп», признав их виновными по статье о призывах к массовым беспорядкам. Кроме того, два бухгалтера получили по 3 года пробации (Надзор вместо тюремного заключения. - Ред.).

По версии обвинения, подсудимые были причастны к распространению и публикации материалов, созданных совместно с журналистом-расследователем Болотом Темировым. Совместные расследования якобы содержали «недостоверные сведения и необоснованную критику в адрес руководства страны». Подсудимые заявляли, что их признания были даны под давлением органов власти.

