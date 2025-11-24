Forbes оценил население Украины 2 24.11.2025, 11:10

Названо число людей, проживающих на свободной территории страны.

Аналитики «Forbes Украина» предполагают, что на свободной территории Украины осталось примерно 30,5 млн человек. К такому выводу они пришли, использовав четыре альтернативных метода оценки, основной из которых – уровень потребления воды, сообщается на сайте издания.

«Общая численность населения в международно признанных границах составляет 35-35,5 млн. Это близко к количеству людей, проживавших на этой территории в 1920-х, и лишь на 2 млн больше, чем после Второй мировой войны», – пишет издание.

Последняя перепись в Украине состоялась в 2001 году, тогда население составляло 48,46 млн человек. По данным на 1 декабря 2019 года, население Украины (без временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма) составляло 37,29 млн человек.

В 2023 году Украина вместе с Apple планировала провести перепись населения по инновационным технологиям. Этому помешала полномасштабная война.

Государственная служба статистики сообщала, что собирается до конца года провести оценку численности населения Украины – она не заменит перепись, но это будет лучшее из того, что сейчас возможно, говорил руководитель Госстата Арсен Макарчук.

По словам Макарчука, запрос по оценке численности населения едва ли не самый массовый: от органов государственной власти, местных органов, от бизнеса и граждан.

