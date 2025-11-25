Более 50 регионов России столкнулись с «дырой» в бюджете 1 25.11.2025, 14:11

2,516

На этом фоне Москва и Санкт-Петербург «жируют».

Более половины российских регионов (56) столкнулись с дефицитом бюджета. По итогам января—сентября совокупный показатель (без учета муниципалитетов) составил 169,2 млрд руб. Это следует из анализа «Эксперт РА», результаты которого приводят «Ведомости». Причиной стал рост расходов на 14,6% год к году при росте доходов на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 16 трлн руб.

Наибольший дефицит в абсолютном выражении зафиксирован в Кемеровской (43,9 млрд руб.) и Иркутской (41,1 млрд) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (38 млрд). Кроме того, высокий показатель отмечается в Тюменской, Новосибирской и Нижегородской областях. В то же время отдельные регионы показали профицит бюджета. В Москве за девять месяцев он составил 269,4 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 47,9 млрд, а в Татарстане — 43,9 млрд.

В свою очередь Минфин приводит другие данные: совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам января—сентября достиг 139 млрд руб. При этом с ним столкнулись 55 регионов. Согласно оперативным данным на 19 ноября, регионы остаются в совокупном дефиците на 0,6 трлн руб., исходя из исполненных доходов в объеме 18,8 трлн руб. и расходов в объеме 19,4 трлн. В конце октября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета российских регионов в 2025 году ожидается на уровне 300 млрд руб. В связи с этим правительство до конца года окажет поддержку регионам на сумму до 30 млрд.

Доходная база региональных бюджетов остается уязвимой к просадке налога на прибыль в ряде отраслей, поэтому фактические доходы могут оказаться ниже плановых, отмечает эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев. Он допустил, что совокупный дефицит регионов в текущем году может сложиться в диапазоне от 500 млрд до 800 млрд руб.

Регионы вынуждены увеличивать расходы на выполнение национальных проектов, инфраструктурные обновления и социальные обязательства, а также реагировать на экстренные и антикризисные нужды, говорит управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Основной рост расходов бюджетов регионов пришелся на такие разделы, как «Социальная политика» (+21% или 658,5 млрд руб.), «Национальная экономика» (+21% или 607,9 млрд) и «Образование» (+13% или 400,4 млрд руб.), отмечает руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. При этом регионы стали в 1,5 раза больше тратить на обслуживание долга (+53%).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com