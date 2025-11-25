Председатель Совета Федерации РФ заговорила о «ножках Буша» 30 25.11.2025, 19:19

7,812

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко заявила, что США присылали гуманитарную помощь в 90-е, чтобы разрушить экономику РФ.

Американцы использовали гуманитарную помощь в 1990-е годы якобы как инструмент для развала российской экономики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу». Она привела в пример поставки куриных окорочков, которые в народе называли «ножками Буша» — по фамилии тогдашнего президента США. «Вы думаете, нам их посылали просто от чистого сердца? Они подрывали наше сельское хозяйство, они разрушали тогда наши птицефабрики, присылая продукты, которые были более дешевыми», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что также США «наносили вред здоровью» россиян, поставляя окорочка, «напитанные антибиотиками, гормонами и всякой гадостью». Однако оба этих утверждения не соответствуют действительности. Так, в США законом запрещено использовать гормоны при выращивании птицы с 1972 года, а применение антибиотиков сопоставимо с российской практикой. Кроме того, американцы участвовали в восстановлении российского сельского хозяйства, оказавшегося в глубоком кризисе после распада СССР, инвестируя миллионы долларов в совместные проекты, поставляя оборудование и технологии. Нынешние отечественные птицефабрики во многом копируют американские.

Тем не менее, Матвиенко утверждает, что Россия «на протяжении всей истории» сталкивается с попытками внешней изоляции и ограничения развития. «Мы все время жили и по-прежнему живем в условиях гибридной войны», — заявила она. Однако в том же интервью признала, что кризис 90-х годов был в первую очередь внутренним: речь шла «о выживании тяжелобольного государства, которое уже не могло выполнять свои базовые функции», задерживало пенсии и зарплаты, а в обществе преобладали неопределенность и ощущение безысходности.

Ранее о том, что гуманитарная помощь с Запада в 90-х якобы привела к проблемам у производителей внутри России, говорил Владимир Путин. «Хорошее дело, гумпомощь — она пришла, наши производители внутри умерли, потому что не могут сбыть свою продукцию. Обратная сторона вроде бы и добрых намерений», — заявлял он.

