Лукашенко уволил гендиректора главного пропагандистского информагентства режима

Лукашенко уволил гендиректора главного пропагандистского информагентства режима2
- 25.11.2025, 21:51
- 2,438
Ирина Акулович возглавляла БелТА с 2018 года.
Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства (БелТА) Ирина Акулович покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. Указ об освобождении ее от обязанностей подписал Александр Лукашенко, о чем сообщается на сайте узурпатора.
БелТА является унитарным предприятием и полностью принадлежит государству.
Акулович родилась в Могилеве в 1974 году. По собственному признанию, в журналистику она попала случайно. С 2009 года до 2018 года работала директором государственной телерадиокомпании «Могилев».
В 2018 году Лукашенко назначил ее первой женщиной-руководительницей БелТА, указав среди причин своего выбора понимание журналисткой его политики.