Лукашенко уволил гендиректора главного пропагандистского информагентства режима 2 25.11.2025, 21:51

2,438

Ирина Акулович

Ирина Акулович возглавляла БелТА с 2018 года.

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства (БелТА) Ирина Акулович покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. Указ об освобождении ее от обязанностей подписал Александр Лукашенко, о чем сообщается на сайте узурпатора.

БелТА является унитарным предприятием и полностью принадлежит государству.

Акулович родилась в Могилеве в 1974 году. По собственному признанию, в журналистику она попала случайно. С 2009 года до 2018 года работала директором государственной телерадиокомпании «Могилев».

В 2018 году Лукашенко назначил ее первой женщиной-руководительницей БелТА, указав среди причин своего выбора понимание журналисткой его политики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com