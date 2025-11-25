закрыть
Лукашенко уволил гендиректора главного пропагандистского информагентства режима

2
  • 25.11.2025, 21:51
  • 2,438
Лукашенко уволил гендиректора главного пропагандистского информагентства режима
Ирина Акулович

Ирина Акулович возглавляла БелТА с 2018 года.

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства (БелТА) Ирина Акулович покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. Указ об освобождении ее от обязанностей подписал Александр Лукашенко, о чем сообщается на сайте узурпатора.

БелТА является унитарным предприятием и полностью принадлежит государству.

Акулович родилась в Могилеве в 1974 году. По собственному признанию, в журналистику она попала случайно. С 2009 года до 2018 года работала директором государственной телерадиокомпании «Могилев».

В 2018 году Лукашенко назначил ее первой женщиной-руководительницей БелТА, указав среди причин своего выбора понимание журналисткой его политики.

