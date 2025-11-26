закрыть
26 ноября 2025, среда
Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским

  • 26.11.2025, 4:59
Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским

Президент США отправил своих посланников в Киев и Москву.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидерами России и Украины может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. Об этом он написал в Truth Social.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны станет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или на его заключительной стадии», — заявил президент США.

Трамп поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу прилететь в Россию на переговоры с российским президентом, а министру армии США Дэну Дрисколлу — контактировать с Киевом.

