Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским
- 26.11.2025, 4:59
Президент США отправил своих посланников в Киев и Москву.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидерами России и Украины может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. Об этом он написал в Truth Social.
«Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны станет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или на его заключительной стадии», — заявил президент США.
Трамп поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу прилететь в Россию на переговоры с российским президентом, а министру армии США Дэну Дрисколлу — контактировать с Киевом.