CNN: США намеренно используют «оптимистическую риторику» по мирному соглашению 26.11.2025, 6:01

Подробности.

Оптимистичная риторика Белого дома на этой неделе относительно переговоров об Украине является преднамеренной. Публичные комментарии высокопоставленных чиновников относительно гибкого плана из 19 пунктов имеют целью максимально давить на Киев и Москву, чтобы они взяли на себя обязательства участвовать в переговорах.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Собеседники отметили, что администрация президента США Дональда Трампа стремится использовать импульс переговоров с украинскими и российскими чиновниками, чтобы попытаться заставить президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина сесть за стол для заключения первоначального соглашения о прекращении огня.

По словам источников, стратегия вокруг восстановления атмосферы доверия заключается в том, чтобы публично повысить ставки, чтобы потом усложнить для любой стороны отход от переговоров.

Собеседники говорят, что текущее состояние переговоров, в частности с украинцами в Женеве в воскресенье, завершилось достижением соглашения по общим положениям сокращенного плана из 19 пунктов. Впрочем, спорные моменты остаются.

Источники не уточнили конкретные сферы разногласий, которые еще нуждаются в согласовании в плане, эволюционировавшем из первоначальной версии из 28 пунктов.

CNN пишет, что ключевой вопрос заключается в том, готова ли Россия пойти на существенные уступки, кроме тех, что содержались в первоначальном предложении, которое американские законодатели, Украина и европейские союзники оценили как благоприятное для Москвы.

Телеканал отмечает, что министр армии США Дэн Дрисколл, который находится в Абу-Даби на встрече с российскими чиновниками, получил задание уточнить эти детали, чтобы сохранить импульс и приблизить обе стороны к финишной прямой.

