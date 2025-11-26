Огромный кроссовер Volkswagen для семьи получил приятную цену 2 26.11.2025, 11:22

2,020

Модель показали на фото.

Новый кроссовер Volkswagen Tavendor 2025 года готовится к выходу на рынок как огромный автомобиль для семьи. Модель показали на фото. Машина получила довольно низкую цену для своего сегмента.

Детали сообщили на сайте Autohome. Автомобиль сравним по цене с VW Tiguan 3 поколения, однако намного крупнее. Большой кроссовер VW Tavendor претерпел модернизацию для 2025 года и стал немного современнее внешне.

Новый Tavendor 2025 модельного года отличается от предшественника другими бамперами, фарами и задними фонарями. Изменили детализацию и декор, обновили колесные диски.

Длина кузова кроссовера составляет 5007 мм при колесной базе в 2980 мм, ширина – 2015 мм, а высота равна 1767 мм. В просторном салоне по последней моде установили крупные мониторы.

В моторной гамме есть единственный 2-литровый двигатель, но в двух вариантах мощности на 213 и 272 л.с. в зависимости от модификации. Цена Volkswagen Tavendor 2025 года – от 34 000 долларов.

