закрыть
26 ноября 2025, среда, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Огромный кроссовер Volkswagen для семьи получил приятную цену

2
  • 26.11.2025, 11:22
  • 2,020
Огромный кроссовер Volkswagen для семьи получил приятную цену

Модель показали на фото.

Новый кроссовер Volkswagen Tavendor 2025 года готовится к выходу на рынок как огромный автомобиль для семьи. Модель показали на фото. Машина получила довольно низкую цену для своего сегмента.

Детали сообщили на сайте Autohome. Автомобиль сравним по цене с VW Tiguan 3 поколения, однако намного крупнее. Большой кроссовер VW Tavendor претерпел модернизацию для 2025 года и стал немного современнее внешне.

Новый Tavendor 2025 модельного года отличается от предшественника другими бамперами, фарами и задними фонарями. Изменили детализацию и декор, обновили колесные диски.

Длина кузова кроссовера составляет 5007 мм при колесной базе в 2980 мм, ширина – 2015 мм, а высота равна 1767 мм. В просторном салоне по последней моде установили крупные мониторы.

В моторной гамме есть единственный 2-литровый двигатель, но в двух вариантах мощности на 213 и 272 л.с. в зависимости от модификации. Цена Volkswagen Tavendor 2025 года – от 34 000 долларов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип