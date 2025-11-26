Украинский спецназ в Покровске уничтожил российскую ДРГ

Украинский спецназ в Покровске уничтожил российскую ДРГ2
Городской бой показали на видео.
Бойцы 3-го отдельного полка имени князя Святослава Храброго ВСУ уничтожили в городе Покровске Донецкой области российскую диверсионно-разведывательную группу.
Об этом в Facebook рассказало Командование ССО ВСУ.
По данным ССО, во время специальных действий украинские операторы организовали засаду на пути продвижения российских оккупантов. В результате было уничтожено 4 оккупантов. Враг пытался закрепиться в многоэтажном доме, но бойцы ВСУ еще на подходе к укрытию уничтожили 3 российских оккупантов. Четвертый оккупант пытался отойти и из стрелкового оружия сбить украинский разведывательный дрон, но его тоже уничтожили.
Покровское направление по-прежнему остается самым горячим участком фронта. Согласно информации президента Украины Владимира Зеленского, в октябре в районе этого города насчитывалось около 170 тысяч российских оккупантов. Они уже больше года пытаются окружить и захватить Покровск.