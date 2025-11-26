Украинский спецназ в Покровске уничтожил российскую ДРГ 2 26.11.2025, 11:29

1,340

Городской бой показали на видео.

Бойцы 3-го отдельного полка имени князя Святослава Храброго ВСУ уничтожили в городе Покровске Донецкой области российскую диверсионно-разведывательную группу.

Об этом в Facebook рассказало Командование ССО ВСУ.

По данным ССО, во время специальных действий украинские операторы организовали засаду на пути продвижения российских оккупантов. В результате было уничтожено 4 оккупантов. Враг пытался закрепиться в многоэтажном доме, но бойцы ВСУ еще на подходе к укрытию уничтожили 3 российских оккупантов. Четвертый оккупант пытался отойти и из стрелкового оружия сбить украинский разведывательный дрон, но его тоже уничтожили.

Покровское направление по-прежнему остается самым горячим участком фронта. Согласно информации президента Украины Владимира Зеленского, в октябре в районе этого города насчитывалось около 170 тысяч российских оккупантов. Они уже больше года пытаются окружить и захватить Покровск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com