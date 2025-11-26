Дик Ван Дайк раскрыл секрет долголетия накануне своего 100-летия 26.11.2025, 11:45

Дик Ван Дайк

Фото: foxnews.com

Легендарный американский актер старается избегать двух чувств.

Легендарный американский актер Дик Ван Дайк, прославившийся ролями в «Мэри Поппинс» и «Пиф-паф ой-ой-ой», рассказал, что главным секретом его долголетия стало избегание двух чувств — гнева и ненависти. 13 декабря артист отметит свой сотый день рождения, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Ван Дайк признался, что всегда придерживался «яркого, позитивного взгляда на жизнь». По его словам, сильные негативные эмоции разрушают человека изнутри: «Гнев и ненависть съедают человека. Я никогда не мог испытывать настоящую, жгучую ненависть. Думаю, именно это и помогло мне прожить так долго».

Несмотря на возраст, актер остается активным — недавно он выпустил книгу «100 правил, чтобы дожить до 100». Ван Дайк отмечает, что каждый совет в книге основан на личном опыте и имеет большое значение.

Артист сохраняет бодрость духа и чувство юмора: «Я чувствую себя прекрасно для 100 лет. Иногда энергии больше, иногда меньше, но я никогда не просыпаюсь в плохом настроении. Все еще ощущаю себя тринадцатилетним».

Размышляя о наследии, Ван Дайк говорит, что его меньше волнует собственная память, чем то, что его творчество продолжает жить. За более чем семидесятилетнюю карьеру Ван Дайк получил четыре премии «Эмми», «Тони» и «Грэмми» за саундтрек к «Мэри Поппинс». Он был внесен в Телевизионный зал славы и имеет звезду на Аллее славы. «У меня была удивительная, насыщенная жизнь, и жаловаться мне не на что», — подытожил актер.

