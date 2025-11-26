РПЦ с начала войны резко взвинтила цены на ритуалы 3 26.11.2025, 11:52

Сильнее всего подорожали крещение, венчание и отпевание.

Размер «добровольных пожертвований», установленный на ритуалы и обряды в российских церквях, увеличился почти на 40% с начала полномасштабной войны в Украине, подсчитали The Moscow Times. Сильнее всего подорожали крещение, венчание и отпевание.

Корреспондент The Moscow Times изучил официальные сайты 140 церквей и храмов по всей России, и их архивные версии, и подсчитал, как изменились «рекомендуемые добровольные пожертвования» на разные виды треб, указанные на сайтах с 2020 года по сегодняшний день. В выборку попали храмы из 70 регионов. В 19 субъектах федерации сайтов православных церквей найти не удалось — это, преимущественно, регионы с преобладающим мусульманским населением (Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан).

Размер пожертвований на церковные требы с довоенного времени изменился в 91 церковном учреждении (65%). Сильнее всего выросли цены в Женском монастыре иконы Божьей матери в Калуге (на 345%). Больше, чем в 2 раза размеры рекомендуемых пожертвований выросли в Богоявленском мужском монастыре Пермского края. На 192% размеры пожертвований на требы выросли в одной из старейших обителей Урала — Свято-Покровском женском монастыре, основанном в XVII веке. В семи церковных учреждениях из выборки до войны не были указаны размеры рекомендуемых пожертвований, но сейчас они появились.

Самыми подорожавшими оказались наиболее востребованные обряды: цены на крещение выросли в среднем в 1,5 раза, венчание подорожало на 107%, а отпевание — на 71%. Рекомендуемые пожертвования на единоразовые требы (молебен, панихида, подача записок о здравии или об упокоении и так далее) увеличились почти на 56%. Также выросли размеры рекомендованных пожертвований на сорокоуст, ежедневное молитвенное поминовение, почти на 47%.

Самое высокое пожертвование установлено на требу «Вечное поминание» в Женском монастыре «Умиление» в ХМАО, услуга обойдется прихожанину в 50 тысяч рублей. Сравнить с размером пожертвования в том же монастыре за ту же требу нельзя, потому что в 2021 году среди обрядов на сайте храма ее не было. Однако, средняя цена обряда до войны составляла около 10 тысяч рублей, то есть в 5 раз меньше.

Протоиерей, бывший клирик Испано-Португальской епархии РПЦ Андрей Кордочкин считает, что цены в церквях растут не по прихоти священников на местах, а по распоряжению из епархии.

«В России все храмы, помимо, собственно говоря, расходов делают отчисления в епархии. И эти отчисления имеют свойство расти. И если человек отказывается там участвовать в этой схеме или он говорит, что он не может, ну, значит, как бы у него есть риск того, что он просто потеряет место служения. И понятно, что для многих людей, когда повышается как бы их расходная часть, то как бы они не видят никакого другого, кроме как повышать доходную»

Однако, есть и объективные причины, отмечает Кордочкин, в числе которых он называет инфляцию и рост цен на коммунальные услуги, которые храм оплачивает, как и любая организация. Накопленная инфляция с 2022 года превысила 30%, по данным Росстата.

В октябре жители Копейска пожаловались, что в местном храме стоимость свечей, служб и крещения за год увеличилась почти в два раза. «Увидела прейскурант, от которого обомлела. То есть 2 года назад я платила 100 рублей за 1 имя на год заказать. Я давала 1000 рублей, писала 10 имен. Все, чтобы помолились. Но сейчас 5000 одно имя на год. Насколько я обалдела. Вот настолько», — рассказывала жительница Копейска Анастасия. Настоятель храма отец Виктор объяснял, что «во всей епархии цены едины» и что их устанавливает не сам храм. В Челябинской епархии добавили, что «без добровольных пожертвований служители церкви не смогут платить за коммунальные услуги и поддерживать храм в надлежащем состоянии».

Жалобы на растущие цены в храмах разных регионов регулярно появляются в соцсетях, а в некоторых областях епархия заранее предупреждает о грядущем повышении цен. А в сентябре этого года Настоятель иркутского храма Сергей Кульпинов вместо цен на отдельные услуги предложил обложить россиян церковной десятиной — обязательными пожертвованиями на содержание храма и священников. Впрочем, Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что мнение Кульпинова не является официальной позицией РПЦ, и «отдельный священник, даже имеющий определенную известность, не уполномочен говорить от лица всей Русской Православной Церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями».

