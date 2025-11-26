Власти обманули белорусов с больничными
- 26.11.2025, 12:35
- 1,150
Выплаты посчитают по старой ставке, несмотря на «повышение» минимальной зарплаты.
С 1 октября 2025 года увеличили минимальную зарплату. В Минтруда объяснили, как считают выплаты по больничному тем, кто лечился в конце октября и ноябре.
Для работников, которые ушли на больничный в конце октября, минимальный размер пособия считают исходя из прежней минимальной зарплаты (МЗП), то есть 726 рублей. Это связано с тем, что для расчета выплат берут минималку за месяц, предшествующий первому дню больничного.
Например, человеку открыли больничный 31 октября, и он продолжается до 14 ноября. Несмотря на то что часть листка приходится на ноябрь, для расчета берут минималку за сентябрь. Октябрьская минимальная зарплата будет применяться только для тех, кто заболел уже в ноябре.