закрыть
26 ноября 2025, среда, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти обманули белорусов с больничными

  • 26.11.2025, 12:35
  • 1,150
Власти обманули белорусов с больничными

Выплаты посчитают по старой ставке, несмотря на «повышение» минимальной зарплаты.

С 1 октября 2025 года увеличили минимальную зарплату. В Минтруда объяснили, как считают выплаты по больничному тем, кто лечился в конце октября и ноябре.

Для работников, которые ушли на больничный в конце октября, минимальный размер пособия считают исходя из прежней минимальной зарплаты (МЗП), то есть 726 рублей. Это связано с тем, что для расчета выплат берут минималку за месяц, предшествующий первому дню больничного.

Например, человеку открыли больничный 31 октября, и он продолжается до 14 ноября. Несмотря на то что часть листка приходится на ноябрь, для расчета берут минималку за сентябрь. Октябрьская минимальная зарплата будет применяться только для тех, кто заболел уже в ноябре.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип