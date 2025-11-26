Вратарь «Вашингтона»: Белорус Протас учит меня русскому языку 1 26.11.2025, 13:17

Канадец Логан Томпсон признался, что запоминает только ругательства.

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон рассказал, что его партнер по команде — белорусский хоккеист Алексей Протас — начал учить его русскому языку. Его слова приводит RMNB.

«Протас дает мне небольшие уроки, когда появляется возможность — отдельные слова. Честно говоря, я почти ничего не запоминаю… разве что ругательства», — поделился он.

На сегодняшний день в вашингтонской команде выступают два русскоязычных хоккеиста — Протас и капитан «столичных» Александр Овечкин.

Томсону 28 лет, он родился в Канаде. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Вегас Голден Найтс» с 2021 года, а в 2024 году был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» за два выбора в третьем раунде драфта 2024 и 2025 годов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги хоккеисты «Вашингтона» сыграли 23 матча, в которых набрали 26 очков. Команда идет на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «столичные» сыграют 27 ноября против «Виннипег Джетс», стартовая сирена прозвучит в 3:00 по минскому времени.

