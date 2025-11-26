ТАСС: Российского пропагандиста Соловьева хотели отравить 1 26.11.2025, 15:06

1,780

Владимир Соловьев

Якобы с помощью яда в пицце.

В ходе судебного заседания по делу о покушении на российского пропагандиста Владимира Соловьева выяснилось, что обвиняемые планировали осуществить убийство с помощью отравленной пиццы. Об этом пишет ТАСС.

Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. В ходе заседания была представлена аудиозапись, сделанная в квартире одного из фигурантов дела – Андрея Пронского. На записи Пронский подробно излагает свой план соучастнику Владимиру Белякову и другим фигурантам.

«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс.Еду», перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», – говорится в записи.

В конце апреля 2022 г. ФСБ сообщила о задержании шести человек. В ведомстве заявили, что задержанные по заказу СБУ планировали убить Соловьева в Москве, взорвав его автомобиль.

