ТАСС: Российского пропагандиста Соловьева хотели отравить

ТАСС: Российского пропагандиста Соловьева хотели отравить1
- 26.11.2025, 15:06
Якобы с помощью яда в пицце.
В ходе судебного заседания по делу о покушении на российского пропагандиста Владимира Соловьева выяснилось, что обвиняемые планировали осуществить убийство с помощью отравленной пиццы. Об этом пишет ТАСС.
Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. В ходе заседания была представлена аудиозапись, сделанная в квартире одного из фигурантов дела – Андрея Пронского. На записи Пронский подробно излагает свой план соучастнику Владимиру Белякову и другим фигурантам.
«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс.Еду», перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», – говорится в записи.
В конце апреля 2022 г. ФСБ сообщила о задержании шести человек. В ведомстве заявили, что задержанные по заказу СБУ планировали убить Соловьева в Москве, взорвав его автомобиль.