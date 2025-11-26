В Минске предлагают установить камеры на площадках для мусора 1 26.11.2025, 15:56

За белорусами хотят следить даже у мусорных баков.

Минские власти инициируют установку систему видеонаблюдения на площадках для контейнеров для мусора.

Об этом рассказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун.

Однако система видеонаблюдения, как он говорит, нужна не для контроля, как граждане сортируют мусор или за бомжами.

Она станет частью, по словам Александра Драгуна, единой государственной электронной системы учета всех образующихся отходов, которая позволит отслеживать весь путь мусоровозов, которые будут оснащены GPS-системой, пишет «Минск-Новости».

«В таком случае можно проследить все точки, на которых машина побывала, сколько провела времени и какие отходы забирала. Это позволит более точно учитывать их объемы, контролировать периодичность вывозки и исключить ситуации, когда жители жалуются на несвоевременный вывоз мусора», - рассказал представителей властей.

