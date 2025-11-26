Объяснено действие чеснока при простуде 2 26.11.2025, 16:53

Он помогает бороться с микробами и воспалением.

Чеснок помогает бороться с микробами и воспалением, но он не лечит простуду. Об этом предупредила диетолог Алекса Маллейн в беседе с Daily Mail.

Эксперт указала, что противовоспалительное и противомикробное действие чесноку придает вещество под названием аллицин. Также, по ее словам, этот продукт богат витаминами С и В6, которые помогают поддерживать работу иммунитета. «Чеснок очень полезен при простуде и гриппе, но на него не следует полагаться как на единственное лекарство», — заявила диетолог.

Маллейн подчеркнула, что постоянное употребление одного даже самого полезного продукта скорее навредит организму, чем поможет быстрее выздороветь. Она указала, что для профилактики простуд, а также во время и после болезни важно есть как можно больше разных овощей и фруктов. Также, по ее словам, в рационе должны быть качественный белок и полезные жиры. «Это даст организму строительные блоки, необходимые для поддержки здоровой иммунной системы», — объяснила она.

Помимо этого, диетолог предупредила, что аллицин, который делает чеснок полезным, в больших количествах вызывает боль, вздутие живота, повышенный метеоризм и изжогу. Маллейн добавила, что для людей с чувствительным ЖКТ иногда достаточно съесть совсем немного чеснока, чтобы все эти симптомы проявились.

