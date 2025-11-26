Перед МИД Молдовы разместили сбитый российский беспилотник 26.11.2025, 17:32

Дрон установили при вручении ноты протеста послу РФ.

Перед зданием МИД в Молдове поставили сбитый дрон во время визита посла РФ для вручения ноты протеста

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за нарушения воздушного пространства страны дронами РФ, сообщает NewsMaker.

Как сообщается, один из беспилотников был сбит в районе Флорешты, а его обломки разместили перед зданием МИД во время вручения ноты. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время пресс-конференции 26 ноября подчеркнул, что такие инциденты являются неприемлемыми и нарушают суверенитет и территориальную целостность страны.

Попшой отметил, что доказательства нарушения воздушного пространства уже были отправлены в Москву. Он добавил, что Молдова планирует реагировать пропорционально, учитывая опыт соседних государств и сложную ситуацию с безопасностью в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com