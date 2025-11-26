Перед МИД Молдовы разместили сбитый российский беспилотник
- 26.11.2025, 17:32
Дрон установили при вручении ноты протеста послу РФ.
Перед зданием МИД в Молдове поставили сбитый дрон во время визита посла РФ для вручения ноты протеста
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за нарушения воздушного пространства страны дронами РФ, сообщает NewsMaker.
Как сообщается, один из беспилотников был сбит в районе Флорешты, а его обломки разместили перед зданием МИД во время вручения ноты. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время пресс-конференции 26 ноября подчеркнул, что такие инциденты являются неприемлемыми и нарушают суверенитет и территориальную целостность страны.
Попшой отметил, что доказательства нарушения воздушного пространства уже были отправлены в Москву. Он добавил, что Молдова планирует реагировать пропорционально, учитывая опыт соседних государств и сложную ситуацию с безопасностью в регионе.