На минчанку неожиданно напал лось
- 26.11.2025, 18:11
Видео.
Кого только не встретишь в Минске. Женщина практически столкнулась с лосем, пишет «Точка».
Все это случилось в районе улицы Ангарской, ближе к МКАД. Свое приключение минчанка выложила в TikTok.
На кадрах можно заметить, как огромный испуганный лось чуть не сбил женщину. Она успела увернуться.
«Ангарская, будете осторожны!» – обратилась к минчанам тиктокерша.
Люди начали писать в комментариях, что часто встречают дикое животное в этом районе. Вот лишь некоторые комментарии:
«Оператор не поняла, что это очень опасно»
«Я бы в штаны наложил»
«Лось вряд ли бы напал на человека. Он, скорее, сам испуган, но я бы тоже испугался, если бы перед мной ходило чудо весом в полтонны»
«Это не первый раз, они каждый год приходят к зиме»