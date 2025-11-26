закрыть
На минчанку неожиданно напал лось

1
  • 26.11.2025, 18:11
На минчанку неожиданно напал лось
Фото: Ivars Krutainis / Unsplash.com

Видео.

Кого только не встретишь в Минске. Женщина практически столкнулась с лосем, пишет «Точка».

Все это случилось в районе улицы Ангарской, ближе к МКАД. Свое приключение минчанка выложила в TikTok.

На кадрах можно заметить, как огромный испуганный лось чуть не сбил женщину. Она успела увернуться.

«Ангарская, будете осторожны!» – обратилась к минчанам тиктокерша.

@senechka100

♬ Danger - SoundAudio

Люди начали писать в комментариях, что часто встречают дикое животное в этом районе. Вот лишь некоторые комментарии:

«Оператор не поняла, что это очень опасно»

«Я бы в штаны наложил»

«Лось вряд ли бы напал на человека. Он, скорее, сам испуган, но я бы тоже испугался, если бы перед мной ходило чудо весом в полтонны»

«Это не первый раз, они каждый год приходят к зиме»

