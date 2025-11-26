закрыть
Porsche добавит «виртуальные передачи» в будущие электрокары

6
  • 26.11.2025, 18:40
Немецкий автопроизводитель вдохновился Hyundai Ioniq 5.

Даже Porsche признает, что электрический Hyundai Ioniq 5 N получился впечатляющим. Один из руководителей немецкого бренда рассказал, что тест-драйв корейского хэтчбека стал «открытием» для инженеров. Особенно им понравились искусственные звуки мотора и имитация переключения передач — фирменные фишки спортивной версии N, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, именно эти элементы вдохновили Porsche на похожие решения для будущих электрических Boxster и Cayman. Водители смогут включать или отключать искусственный «плоский шестицилиндровый» звук и виртуальные передачи по своему желанию.

Эффективность таких систем немцев убедила не сразу: даже руководитель подразделения, отвечающего за спортивные модели, поначалу отказывался садиться в Ioniq 5 N, заявляя, что ему «неинтересны электромобили». Однако после короткой поездки изменил мнение, особенно оценив режим максимальной мощности, активируемый кнопкой на руле. Этот режим позволяет на 10 секунд получить разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды — при условии, что заряд аккумулятора выше 30%.

Электрические Porsche 718 появятся не раньше 2027 года. Хотя изначально планировалось полностью перейти на электротягу, теперь в линейке сохранятся версии с ДВС — но только самые дорогие.

В компании признают, что новые электрические Boxster и Cayman будут тяжелее нынешних моделей, однако обещают, что они все равно останутся «очень легкими» по меркам электрокаров.

