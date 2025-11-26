В Беларусь пришел особенно заразный мутировавший вирус гриппа 2 26.11.2025, 21:43

Чем опасен H3N2.

В 2025-м сезон гриппа начался гораздо раньше обычного, причем сразу в нескольких странах мира, если сравнивать с предыдущими годами. Рост заболеваемости в последние недели связан с подтипом наиболее распространенного вируса гриппа A — H3N2. В предыдущие сезоны он не был доминирующим, но теперь быстро распространяется и выявляется на всех континентах.

Свежие данные из Великобритании, Канады и Японии показывают рост числа заражений именно вирусом А (H3N2). И они уже составляют значительную часть всех заболевших гриппом в некоторых странах. В Беларуси пока регистрируются единичные случаи — но это не повод терять бдительность.

Чем опасен H3N2

H3N2 — это новый штамм гриппа А, который, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сейчас составляет треть всех подтипов вируса A в мире и почти половину — в Европейском союзе.

В Беларуси пока, как сообщает Минздрав, наблюдается циркуляция негриппозных респираторных вирусов — адено-, риновирусов и других. Однако уже регистрируются и случаи гриппа А — в том числе подтипа H3N2 — у непривитых пациентов и пациенток. Вакцинация от гриппа тем временем продолжается.

В Беларуси сейчас используют три вакцины: российская «Гриппол плюс» (ее делают за счет бюджета), а также нидерландская «Инфлювак Тетра» и французская «Ваксигрип Тетра» (их можно сделать за свои деньги). Как говорила заместительница главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич, все препараты, используемые в этом сезоне, содержат «актуальный штаммовый состав вирусов» гриппа.

— По сравнению с прошлым годом в составе вакцины произошли изменения по одному из компонентов — по вирусу гриппа H3N2. То есть вакцина, которая используется в этом году, обновленная, актуализированная, — уточняет она.

Обновлять вакцину от гриппа нужно, поскольку варианты основных типов его вирусов, которые циркулируют по всему миру, постоянно эволюционируют. Этот процесс называется антигенным дрейфом — подробнее о нем рассказывала «Зеркалу» педиатр Майя Терекулова. Всемирная организация здравоохранения внимательно отслеживает, какие вирусы гриппа циркулируют в мире, чтобы спрогнозировать, какие штаммы следует использовать для изготовления вакцин на следующий сезон.

— Иногда вирусы гриппа продолжают эволюционировать уже после того, как штаммы для вакцин были выбраны и сами вакцины произведены. Это означает, что циркулирующие вирусы уже не так похожи на вакцинные, как хотелось бы. Именно это и произошло в отношении одного из вирусов — подтипа H3N2, включенного в препараты, используемые в Северном полушарии (в том числе и в Беларуси. — Прим. ред.) в этом сезоне, — поясняют в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

Группа исследователей из Китая и Австралии добавляет: подобные мутации помогают вирусу стать не по зубам для иммунитета, появившегося после уже перенесенной инфекции или вследствие прививки. В результате — это приводит к росту заболеваемости и даже смертности от гриппа.

Американские ученые, в свою очередь, детальнее объясняют, что иммунная система борется с гриппом, распознавая два белка на поверхности вируса — так называемые антигены — гемагглютинин и нейраминидазу. Однако мутации в генах, которые кодируют эти белки, могут изменять их настолько, что иммунная система перестает их узнавать, позволяя вирусу обходить защиту.

В этом сезоне доминирует субклад K — то есть подтип — штамма H3N2, который появился уже после создания вакцины. Именно он и вызвал всплеск заболеваемости в некоторых странах.

Впервые обнаружили субклад K в июне. Генетический анализ показал, что это потомок штамма, который в первой половине 2025 года стал причиной самого сильного сезона гриппа в истории Австралии. Он оказался даже хуже весны 2024-го, которая тоже становилась рекордной по заболеваемости (сезон гриппа в Южном полушарии выпадает на наши весну — лето).

Врачи же напоминают, что гриппозные инфекции — это не то же самое, что простуда. Они могут повысить риск таких осложнений, как инфекции уха и синусит (воспаление пазух носа), а также более серьезных — пневмонии, госпитализации и даже смерти, если не лечиться или начать лечение недостаточно рано.

Есть ли смысл делать прививку в таком случае

Несмотря на постоянные мутации вируса, прививка от гриппа все равно хорошо снижает риски, подчеркивают в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

— Наш анализ показывает, что вакцины этого сезона эффективно защищают от тяжелого течения гриппа, — говорят там.

По данным агентства, дети, которым сделали прививку, примерно на 70−75% реже нуждаются в госпитализации или обращении в больницу с гриппом, а взрослые — примерно на 30−40%. Эффективность вакцины против гриппа варьируется от сезона к сезону, но обычно составляет от 30 до 60%. При этом более высокая эффективность прививки, как правило, наблюдается у более молодых возрастных групп — что и объясняет лучшую статистику у детей.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний пока оценивают риск тяжелых случаев гриппа как умеренный. Выше всего он у людей старше 65 лет, у тех, кто страдает от хронических заболеваний или имеет ослабленный иммунитет, а также у беременных.

— Вирус A (H3N2) в последние годы не доминировал, люди фактически не контактировали с этим вирусом, и их иммунитет мог ослабнуть. Однако серологических данных (то есть данных анализов крови на антитела, которые показывают уровень иммунной защиты. — Прим. ред.) для более точной оценки пока нет, — пишут в своем отчете эксперты.

Тех, кто еще не сделал прививку, призывают все же пройти вакцинацию, поскольку из-за снижения иммунитета к гриппу в связи с появлением нового мутировавшего подтипа повышается вероятность масштабной вспышки заболевания.

Симптомы гриппа H3N2

Симптомы заражения любым гриппом часто появляются внезапно и могут ощущаться очень остро, описывают медики из университетской больницы Stony Brook Medicine (США). Этим заболевание отличается от простуды, которая может быть вялотекущей.

Хотя симптомы гриппа могут различаться у разных людей, есть несколько общих признаков, на которые следует обратить внимание. Наиболее распространенные из них:

лихорадка или ощущение жара с ознобом;

постоянный кашель;

боль в горле;

насморк или заложенность носа;

мышечные или общие боли в теле;

головные боли;

сильная усталость или утомляемость;

в некоторых случаях, особенно у детей, возможны рвота и диарея.

Вирусы H3N2, как показало одно корейское исследование, могут вызывать более высокую температуру, чем другие штаммы (например, H1N1).

— Она вызывает большее ощущение дискомфорта, чем другие респираторные симптомы, такие как кашель, мокрота или боль в горле. Лихорадка встречается чаще, чем любые другие симптомы, в сезон, когда доминирует штамм A (H3N2), — отмечают ученые, добавляя, что кашель и боль в горле для него наоборот менее выражены и могут даже не появиться.

Ученые из российского НИИ гриппа тоже отмечают, что именно этот штамм гриппа А — H3N2 — обладает наиболее высокой способностью мутировать.

