Возле Белого дома произошла стрельба 26.11.2025, 23:22

3,718

(Обновлено) Погибли нацгвардейцы.

Стрельба произошла в центре Вашингтона недалеко от Белого дома днем 26 ноября, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

Огнестрельные ранения получили три человека, в том числе двое служащих национальной гвардии США получили ранения, сообщили в пожарной службе.

В полиции заявили, что задержан один подозреваемый. Место происшествия оцеплено.

Позднее губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси в соцсети Х сообщил, что оба нацгвардейца скончались.

«Эти отважные жители Западной Вирджинии отдали свои жизни, защищая свою страну. Мы поддерживаем связь с федеральными властями, пока продолжается расследование. Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, близкими и всем сообществом гвардии. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы потребуем полной ответственности за этот ужасный акт», — написал он.

Президент США Дональд Трамп пригрозил серьезными последствиями подозреваемому в стрельбе близ Белого дома, при которой были застрелены два служащих Национальной гвардии.

«Животное, которое нанесло огнестрельные ранения двум нацгвардейцам <...> также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — говорится в сообщении американского президента в Truth Social.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com