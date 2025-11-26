Возле Белого дома произошла стрельба
- 26.11.2025, 23:22
(Обновлено) Погибли нацгвардейцы.
Стрельба произошла в центре Вашингтона недалеко от Белого дома днем 26 ноября, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.
Огнестрельные ранения получили три человека, в том числе двое служащих национальной гвардии США получили ранения, сообщили в пожарной службе.
В полиции заявили, что задержан один подозреваемый. Место происшествия оцеплено.
Позднее губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси в соцсети Х сообщил, что оба нацгвардейца скончались.
«Эти отважные жители Западной Вирджинии отдали свои жизни, защищая свою страну. Мы поддерживаем связь с федеральными властями, пока продолжается расследование. Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, близкими и всем сообществом гвардии. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы потребуем полной ответственности за этот ужасный акт», — написал он.
Президент США Дональд Трамп пригрозил серьезными последствиями подозреваемому в стрельбе близ Белого дома, при которой были застрелены два служащих Национальной гвардии.
«Животное, которое нанесло огнестрельные ранения двум нацгвардейцам <...> также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — говорится в сообщении американского президента в Truth Social.