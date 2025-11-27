У Кремля сработал инстинкт самосохранения Юрий Федоренко

27.11.2025, 18:11

Юрий Федоренко

Имеет смысл очертить общую картину.

Топ-новость мировых медиа: «мирный план» США написали в Кремле. Это следует из обнародованного агентством Bloomberg транскрипта разговоров спецпосланника Стива Уиткоффа с помощниками Путина. Суть разговоров: по просьбе Уиткоффа кремлевские советники составили печально известные 28 пунктов, а американская сторона представила их как черновик собственного предложения. Кремлевские советники называют этот вброс фейком.

Можно было бы долго гадать: фейк-не фейк, если бы не реакция президента США, который не стал называть данную информацию фейком. Более того: Дональд Трамп не увидел в действиях и разговорах своего представителя ничего необычного, назвал это «стандартной практикой» и спецификой работы дельца. Что ж, значит, представители США, действительно, подсунули нам составленную врагом бумажку.

Первая реакция — эмоциональная: враг есть враг, ничего хорошего нам он не желает, тесные связи между Вашингтоном и Москвой нас возмущают. А теперь попробуем включить холодный разум и бросить беглый взгляд на «письмо в конверте».

Даже если мы считаем все пункты токсичными, то все равно трудно удержаться от того, чтобы не сравнить нынешний «мирный план» со Стамбулом-2022. Тогда россияне требовали сократить ВСУ до 85 000. А что там сейчас в «мирном плане»? Кажется, 800 000, но в «московском оригинале» фигурировало 600 000. То есть, требования московитов уменьшились примерно в восемь раз и продолжают уменьшаться. Тогда, в 2022 году, украинцы впервые заговорили о репарациях, чем вызвали смех у «представителей орды». А сегодня они сами предложили $100 млрд на восстановление Украины.

Речь уже не идет ни о реальной «демилитаризации», ни о других агрессивных требованиях, реализовать которые можно было бы только при одном условии — полном захвате Украины и установлении на нашей земле марионеточного правительства. Безусловно, в начальном «американо-российском плане» есть позиции абсолютно неприемлемые. Однако сейчас, когда происходит напряженный переговорный процесс, не стоит детально анализировать каждый пункт — формулировки меняются каждый час. Подождем окончательного варианта.

Но имеет смысл очертить общую картину. Если «мирный план» нечто большее, нежели приманка для США, разработанная исключительно для того, чтобы избежать санкций, то вырисовывается кое-что интересное. Во-первых, мы видим, что Кремль в завуалированной форме признал, что план по захвату Украины провалился. По крайней мере, на текущий момент. Отсюда можно сделать следующий вывод, что путинский режим приближается к точке, когда инстинкт самосохранения подсказывает ему: войну надо срочно поставить на паузу.

Независимо от того, станет ли горячая фаза войны на паузу или нет, впереди у нас много работы. Мы осознаем, что глубинная цель врага остается неизменной — стереть Украину с карты мира, а всех носителей украинской идентичности уничтожить. Чтобы окончательно преодолеть его «замысел», нам надо продолжать масштабировать успешные решения, делать очередные технологические и организационные рывки. Так будет до тех пор, пока империя не превратится в руины. Мы должны строить свою стратегию на годы и десятилетия. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

