В России рушится лесная промышленность 27.11.2025, 18:40

Из-за санкций и провалов экспорта.

Российская лесная промышленность в 2026 году может пережить обвал на десятки процентов из-за усиления санкций, крепкого рубля и высокой процентной ставки ЦБ. Как сообщает «Интерфакс», об этом на на заседании совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации заявил замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

По его словам, отрасль вошла в «тренд на ухудшение». «При самом худшем сценарии мы предполагаем, что будет на уровне 20-30% снижение объемов производства», — сказал Юрин.

«Мы наблюдаем существенное снижение уровня производства продукции. При этом, ввиду усложнения геополитической ситуации, по нашей оценке, в 2026–2027 году эта ситуация может продолжиться», — предупредил замминистра. По данным Минэкономразвития, деревообрабатывающий комплекс уже входит в число антилидеров по объемам производства: в третьем квартале оно сократилось 4,3%, а в октябре спад ускорился до 7,8%.

«Негативные факторы, которые влияют (…) — это дальнейшее сохранение ключевой ставки, усиление санкционного давления, дальнейшее укрепление или текущее состояние крепкого рубля к доллару, и закрытие оставшихся тех экспортных рынков, которые у нас есть из-за вторичных или третичных санкций», — перечислил Юрин.

По его оценкам, экспорт российской древесины по сравнению с 2021 годом упал более чем на 20% — $9,8 млрд против $12,5 млрд до войны. А объемы лесозаготовки в стране в этом году будут самыми низкими за 4 года — 182 млн кубометров.

В сентябре Федеральная налоговая служба инициировала процесс банкротства крупнейшего лесопромышленного предприятия Тюменской области — ЛПК «Тобол». В том же месяце стало известно об остановке работы тюменского завода по производству березовой фанеры «Свеза-Тюмень» миллиардера Алексея Мордашова. Такое решение приняла головная компания холдинга «Свеза», уволив 323 работников предприятия. Причина закрытия завода — резкое падение объемов производства продукции и загрузки производственных мощностей, что привело к значительным убыткам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com