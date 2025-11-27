закрыть
28 ноября 2025, пятница, 0:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская нефть дешевеет

  • 27.11.2025, 23:54
Российская нефть дешевеет

Скидка на Urals выросла до 23% после санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Центральный банк России признал, что российская нефть стремительно теряет стоимость относительно мирового эталона Brent. В ноябре дисконт на Urals достиг примерно 23%, тогда как месяцем ранее он составлял около 17%.

Такие данные содержатся в официальном обзоре финансовой стабильности регулятора РФ.

Резкое удешевление российской нефти связано с введением США блокирующих санкций против крупнейших игроков отрасли «Роснефти» и «Лукойла». Для Москвы это стало ударом по экспортной выручке и внешним контрактам.

Ранее во втором и третьем кварталах 2025 года скидка к Brent держалась около уровня 15%. Теперь разрыв растет и компенсации за снижение котировок не наблюдается. Несмотря на это, российские власти пытаются демонстрировать уверенность. Вице-премьер Александр Новак уверял, что расширение дисконта временно и рынок адаптируется в течение одного-двух месяцев. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин также заявлял, что значимых угроз для макроэкономического прогноза нет, поскольку экспортеры якобы успешно перестроили логистику и нашли новые направления сбыта.

На практике данные указывают на противоположную динамику. По оценкам Reuters, в ноябре 2025 года доходы федерального бюджета от нефти и газа могут составить около 0,52 триллиона рублей. Этот показатель почти на 35% ниже уровня, зафиксированного в ноябре предыдущего года, что отражает масштаб потерь.

Центробанк предупреждает: в случае падения глобальных цен энергетический сектор России может пострадать еще сильнее. Среди рисков называются возможное снижение спроса в Китае и Индии в условиях замедления мировой экономики, рост геополитической напряженности, а также дальнейшее увеличение добычи странами ОПЕК+ и Соединенными Штатами. При таком сценарии российские компании-экспортеры могут столкнуться с дополнительным падением доходов и потерей доли на рынке.

Падение стоимости Urals может перерасти в устойчивую тенденцию, если санкционное давление усилится, а ключевые покупатели сократят закупки. Для Кремля, чья экономика зависит от нефтегазовой выручки, такая динамика означает нарастающие финансовые риски и дальнейшее ослабление возможностей вести войну против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип