Российская нефть дешевеет 27.11.2025, 23:54

Скидка на Urals выросла до 23% после санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Центральный банк России признал, что российская нефть стремительно теряет стоимость относительно мирового эталона Brent. В ноябре дисконт на Urals достиг примерно 23%, тогда как месяцем ранее он составлял около 17%.

Такие данные содержатся в официальном обзоре финансовой стабильности регулятора РФ.

Резкое удешевление российской нефти связано с введением США блокирующих санкций против крупнейших игроков отрасли «Роснефти» и «Лукойла». Для Москвы это стало ударом по экспортной выручке и внешним контрактам.

Ранее во втором и третьем кварталах 2025 года скидка к Brent держалась около уровня 15%. Теперь разрыв растет и компенсации за снижение котировок не наблюдается. Несмотря на это, российские власти пытаются демонстрировать уверенность. Вице-премьер Александр Новак уверял, что расширение дисконта временно и рынок адаптируется в течение одного-двух месяцев. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин также заявлял, что значимых угроз для макроэкономического прогноза нет, поскольку экспортеры якобы успешно перестроили логистику и нашли новые направления сбыта.

На практике данные указывают на противоположную динамику. По оценкам Reuters, в ноябре 2025 года доходы федерального бюджета от нефти и газа могут составить около 0,52 триллиона рублей. Этот показатель почти на 35% ниже уровня, зафиксированного в ноябре предыдущего года, что отражает масштаб потерь.

Центробанк предупреждает: в случае падения глобальных цен энергетический сектор России может пострадать еще сильнее. Среди рисков называются возможное снижение спроса в Китае и Индии в условиях замедления мировой экономики, рост геополитической напряженности, а также дальнейшее увеличение добычи странами ОПЕК+ и Соединенными Штатами. При таком сценарии российские компании-экспортеры могут столкнуться с дополнительным падением доходов и потерей доли на рынке.

Падение стоимости Urals может перерасти в устойчивую тенденцию, если санкционное давление усилится, а ключевые покупатели сократят закупки. Для Кремля, чья экономика зависит от нефтегазовой выручки, такая динамика означает нарастающие финансовые риски и дальнейшее ослабление возможностей вести войну против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com