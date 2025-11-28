Ким Чен Ын приказал солдатам в Украине взрывать себя гранатами 28.11.2025, 9:15

Ким Чен Ын

Даже появился лозунг — «Давайте учиться у подорвавших себя воинов».

Война в Украине давно вышла за рамки регионального конфликта, чему всячески способствует Россия, привлекая на фронт наемников. Но вот ситуация вокруг северокорейский солдат вообще выходит за грань понимания.

Об этом сообщает южнокорейская газета Daily NK.

Южнокорейские СМИ сообщают, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, отправляя на фронт в Украину своих солдат, приказывает им взрывать себя гранатами вместо сдачи в плен украинцам.

Способы внушения и пропаганды в КНДР

Для того, чтобы северокорейские бойцы не боялись подорвать себя в бою, для них начали проводить дважды в неделю политические занятия, в ходе которых отмечали «героические заслуги» солдат КНДР, решивших взорвать себя на поле боя.

При этом, указывается на отличительную храбрость солдат КНДР даже от российских военных, которые в большинстве не способны пожертвовать своей жизнью вместо сдачи в плен врагу.

Отмечается, что уроки проводятся с посылами для северокорейских солдат, которые получают мусульмане-мученики, которым внушают, что погибая за бравое дело, они будут жить вечно.

Источники в Южной Корее подтверждают, что факт пропаганды в подобной манере означает полное безразличие северокорейских властей к своим же гражданам, которые едут на фронт третьей страны умирать за тех, кого якобы считают союзниками.

