закрыть
29 ноября 2025, суббота, 13:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин подтвердил, что его болезнь прогрессирует

  • Александр Невзоров
  • 29.11.2025, 12:50
  • 1,240
Путин подтвердил, что его болезнь прогрессирует

Симптомы не потускнели.

Путин в своем стендапе подтвердил, что его заболевание стабильно, симптомы не потускнели.

На месте и садистическое расстройство личности и нарциссизм.

В полном порядке и острейшая потребность устроить геноцид.

Выступление кремлевского пациента вызвало оргазм всего «русского мира».

В полном восторге папа жареной Даши. Он аж пылает от счастья.

Дугин: «Россия выбрала войну еще на 20 лет, завидую тем сотням тысяч, которые погибнут за Родину».

«Я уже говорил, что мы будем воевать еще 20 лет! Президент Путин подтвердил мои слова.

Какое счастье!

Мы готовы воевать эти 20 лет, глава государства сделал выбор! Понятно, что ближайшие несколько лет (и это, как говорят военные, в лучшем случае) у нас пойдут на Украину. Но есть и другие враги. Война будет страшной, миллионы погибнут. И они найдут лучшую в мире смерть - погибнуть за Россию, за Родину. Боже, как я им завидую!» - сказал Александр Гельевич.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип