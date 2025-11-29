Путин подтвердил, что его болезнь прогрессирует Александр Невзоров

29.11.2025, 12:50

1,240

Симптомы не потускнели.

Путин в своем стендапе подтвердил, что его заболевание стабильно, симптомы не потускнели.

На месте и садистическое расстройство личности и нарциссизм.

В полном порядке и острейшая потребность устроить геноцид.

Выступление кремлевского пациента вызвало оргазм всего «русского мира».

В полном восторге папа жареной Даши. Он аж пылает от счастья.

Дугин: «Россия выбрала войну еще на 20 лет, завидую тем сотням тысяч, которые погибнут за Родину».

«Я уже говорил, что мы будем воевать еще 20 лет! Президент Путин подтвердил мои слова.

Какое счастье!

Мы готовы воевать эти 20 лет, глава государства сделал выбор! Понятно, что ближайшие несколько лет (и это, как говорят военные, в лучшем случае) у нас пойдут на Украину. Но есть и другие враги. Война будет страшной, миллионы погибнут. И они найдут лучшую в мире смерть - погибнуть за Россию, за Родину. Боже, как я им завидую!» - сказал Александр Гельевич.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com